По его словам, Генпрокуратура старается обеспечить баланс интересов власти и бизнеса. В проверках отказывали в том числе из-за некачественной подготовки мероприятий представителями контролирующих органов, пишет "Коммерсантъ" в четверг, 19 ноября 2026 года.

В частности, в проверки включали положение о госнадзоре за соблюдением трудового законодательства, которое действует только до конца года. Также проверять планировали правила противопожарного режима и часть СанПиНов, которые утрачивают силу с 1 января и 1 марта 2027-го.

Кроме того, Генпрокуратура пресекла проверки в регионах, где действуют ограничения на контрольные мероприятия в связи с режимом контртеррористической операции (КТО). Это Белгородская, Курская и Брянская области. В последней было отменено более 600 предложенных проверочных мероприятий.

Хроника смягчения контрольно-надзорной нагрузки на бизнес в России с 2022 года

4 марта 2022 года Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики в условиях санкций. Правительство получило право вводить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Одновременно кабмин получил полномочия упрощать лицензирование и разрешительные процедуры.

В том же месяце правительство ввело мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса до конца года. Исключения предусмотрели для вопросов безопасности и здоровья граждан. По данным генпрокурора Игоря Краснова, только в марте контролирующие органы отменили более 210 тыс. мероприятий.

В 2023 году мораторий продлили, но скорректировали: проверки сохранили для предприятий с высоким и чрезвычайно высоким риском нарушений. Основой для принятия решений стали риск-ориентированный подход и индикаторы риска.

В 2024 году президент Владимир Путин поручил продлить мораторий на внеплановые проверки. При этом плановые проверки уже были ограничены объектами высокого и чрезвычайно высокого риска. Внеплановые мероприятия допускались при наличии индикаторов риска, поручений президента или правительства и требований прокуратуры.

В марте 2024 года в послании Федеральному собранию Путин поручил с 1 января 2025 года отказаться от временного моратория и закрепить риск-ориентированный подход на постоянной основе, то есть установить постоянные ограничения на проверки.

В декабре 2024 года был принят и подписан закон, закрепивший новые правила в законодательстве о госконтроле. Плановые проверки сохранили только для объектов высокого и чрезвычайно высокого риска. Для остальных предусмотрели преимущественно профилактические визиты. Внеплановые проверки ограничили случаями непосредственной угрозы охраняемым законом ценностям, практически все они требуют согласования с прокуратурой. Также закрепили возможность дистанционного контроля через приложение "Инспектор".

В 2025 году началась реализация постоянной модели контроля. Например, в августе правительство отменило плановые проверки аудиторских организаций среднего риска, заменив их профилактическими визитами.

В 2026 году курс на профилактику вместо наказания продолжил декларировать генпрокурор Александр Гуцан. На ПМЭФ он заявил, что главной целью проверок должно быть предупреждение нарушений, а не взыскание штрафов, и призвал шире применять профилактические визиты.

В марте Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры потребовал усилить защиту прав предпринимателей, не допускать избыточных проверок и "закручивания гаек" для бизнеса. В августе премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Ростехнадзору следует сокращать административную нагрузку на компании, которые работают без нарушений.