В каких случаях пенсию увеличат автоматически, объяснили в Соцфонде

"Соцфонд беззаявительно увеличит страховую пенсию по старости и инвалидности при наступлении некоторых жизненных обстоятельств", – говорится в сообщении ведомства в канале "Макс". Это возможно в нескольких случаях.

При увольнении размер пенсии пересчитают с учетом индексаций, которые проходили за то время, пока пенсионер работал.

Если стаж работы в районах Крайнего Севера достиг 15 лет, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже не менее 20 лет в местностях, приравненных к таким районам, она будет повышена на 30%. В Соцфонде отмечают, что есть еще одно условие: общий страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также страховая пенсия автоматически увеличивается при достижении пенсионером 80 лет или если ему установлена инвалидность первой группы. В этом случае фиксированная выплата удваивается. Также добавляется надбавка на уход.

"Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении Соцфонда будут необходимые данные", – отмечают в пресс-службе.

Проверить размер пенсии можно на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.

На сколько может вырасти в этих случаях страховая пенсия

С 1 января 2026 года базовый размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 9584,69 руб. в месяц. Для пенсионеров старше 80 лет или инвалидов первой группы она удваивается и составляет 19.169,38 руб. Надбавка за уход – 1413,86 руб.

При перерасчете уволившимся с работы гражданам размер надбавки индивидуален. Сумма зависит от изначального размера пенсии и количества лет, которые человек продолжал работать. После увольнения к пенсии будут прибавлены все надбавки, которые накопились за время работы.