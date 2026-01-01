В Крыму продлили запрет на прием и размещение детей в лагерях и санаториях до конца года

"Приостановить с 0:00 1 сентября 2026 года до 23:59 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей (групп детей) в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях – санаториях для детей, в том числе для детей с родителями, расположенных на территории Республики Крым", – гласит п. 1 указа.

Этим указом фактически продлевается действие предыдущего, подписанного 22 июня. Ограничения, введенные тогда "с целью обеспечения общественной безопасности", должны были сохраниться до начала осени.

В последние месяцы на полуострове вследствие украинских ударов сложилась непростая ситуация. Есть проблемы с топливом, регулярно пропадает электроэнергия.

Так, 20 августа сообщалось, что без света осталась Евпатория, было ограничено энергоснабжение Крыма и Севастополя. Сложнее всего положение оказалось на северо-западе и востоке полуострова, указали в "Крымэнерго". Ограничения подачи электроэнергии были введены после повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки беспилотников.