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В Москве и области 8 августа спадет жара

В субботу в столичном регионе сохранится комфортная теплая погода, дневные температуры упадут минимум на 5°C, будет не так жарко, как накануне. Солнце прикроют облака, придет приятный ветерок, ночь также будет теплой. Дождей не ожидается.

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +24...+26°C. В ночь на воскресенье, 9 августа 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +13...+15°C. В Московской области днем в среднем около +26°C, ночью – около +15°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, в разное время его скорость составит от 6 до 11 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 747 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 57–80%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Дефицит кислорода в воздухе, духота часто становятся нагрузкой и внешним фактором, провоцирующим метеообусловленные ухудшения самочувствия, обострение хронических заболеваний сердца и сосудов, обструктивных болезней легких, бронхиальной астмы, нарушения эндокринных и обменных процессов.

Врачи отмечают, что метеочувствительность – это не норма, чаще всего этот симптом наблюдается у лиц с проблемами со здоровьем, ослаблением адаптационных механизмов и снижением функциональных резервов, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Возврат аномально высоких температур, зафиксированных в Москве в первые дни августа 2026 года, маловероятен, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

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Метки: Москва Подмосковье прогноз погоды
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