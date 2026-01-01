В Москве и области 9 августа ожидаются комфортный день и прохладная ночь

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +23...+25°C. В ночь на понедельник, 10 августа 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +10...+12°C. В Московской области днем в среднем около +24°C, ночью – около +11°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, в разное время его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 750 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 42–72%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Возможной причиной развития метеообусловленных симптомов ухудшения самочувствия может стать пониженное содержание кислорода в приземном воздухе.

Для многих это не просто прогноз, а сигнал к появлению головных болей, общей слабости, развитию или усилению одышки, чувства нехватки воздуха, болей в области сердца. Такие реакции на погоду свидетельствуют о том, что ресурсы здоровья и механизмы адаптации снижены.

Физическая и умственная активность, контрастный душ или обливания прохладной водой по утрам, лечебные профилактические упражнения, регулярные прогулки на свежем воздухе, лучше в вечерние часы, помогут снизить проявления метеопатических реакций, окажут благоприятное влияние на общее и психоэмоциональное состояния.

Если проблемы метеочувствительности стали часто беспокоить без видимых причин и протекают более остро, нужно обратиться к врачу. Возможно, симптомы метеочувствительности помогут выявить причину и своевременно начать лечение, советуют специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В столицу на следующей неделе придет атлантический циклон, вернутся кратковременные осадки, после чего прогнозируется понижение температуры, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.