В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедицы

Предупреждение о потенциально опасной погоде действует с 21:00 мск 4 ноября до 9:00 5 ноября и с 21:00 мск 5 ноября до 9:00 6 ноября.

"Местами гололедица", – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РФ в среду, 4 ноября 2026 года.

Что означает "желтый" уровень погодной опасности

Цветовая шкала опасности погодных явлений Гидрометцентра РФ состоит из четырех уровней. Она визуально отображается на интерактивных прогностических картах, где каждый регион окрашивается в соответствующий цвет в зависимости от метеорологической ситуации, от зеленого (погода безопасна) до красного (погода очень опасна). Белый цвет означает, что данные отсутствуют.

"Желтый" уровень указывает на потенциально опасную погоду. Это могут быть туман, гроза, гололедица, порывистый ветер до 15–20 м/с, сильные осадки. Это самый частый тип предупреждения в метеорологии. Прогнозируемые погодные явления не относятся к экстремальным, но они могут нарушить привычный ритм жизни, усложнить работу коммунальных служб или транспорта.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 5 ноября температура воздуха в столице будет держаться в границах от минус 1 до плюс 1°C. На юго-востоке области (Орехово-Зуево) температура ночью опустится до минус 5°C.

Из-за мокрого снега, который с утра шел в ряде районов Москвы, департамент транспорта призвал автомобилистов не выезжать в город на летней резине. В ведомстве рекомендовали водителям, которые еще не сменили шины на зимние, сделать это в ближайшее время.