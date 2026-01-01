В Москве и области 4 ноября будет холодный день с дождем

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +1...+3°C. В ночь на четверг, 5 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от минус 1 до плюс 1°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +2°C, ночью около нуля. На юго-востоке области (Орехово-Зуево) температура ночью опустится до минус 5°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно, местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, в разное время его скорость составит от 6 до 11 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 749 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 83–96%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Осенняя погода, которая прочно установилась в столичном регионе, может стать для метеочувствительных людей серьезной нагрузкой на организм. Смена температуры и влажности может провоцировать недомогание и ухудшение самочувствия у лиц с заболеваниями опорно-двигательной системы, особенно дегенеративно-воспалительного характера, заболеваниями почек, органов дыхания, в частности с бронхиальной астмой, а также это пора ОРВИ и простудных заболеваний, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от очень низкой до низкой, вспышки класса М маловероятны. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В Москве к грядущим выходным сформируется снежный покров: ночью 7 и 8 ноября ожидается снег, а 8-го осадки могут продолжаться весь день, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.