Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать в город на летней резине из-за непогоды

Ведомство рекомендует пересесть на общественный транспорт: "По возможности для поездок используйте городской транспорт. Это безопасно и надежно", – говорится в сообщении дептранса в мессенджере "Макс".

В ведомстве рекомендовали водителям, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, сделать это в ближайшее время.

В дептрансе напомнили, что летние шины плохо держат сцепление с дорогой на снегу и льду: увеличивается тормозной путь, автомобиль может занести.

Из‑за ухудшения погоды в столице временно приостановлена работа сервисов аренды электросамокатов и велосипедов. Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Владельцам личных самокатов и велосипедов дептранс также советует пользоваться городским транспортом.

По прогнозу, в Москве 4 ноября местами ляжет временный снежный покров около одного сантиметра, который может сохраниться до конца недели. В ряде районов Подмосковья он уже сформировался. Ночью в столичном регионе высока вероятность гололедицы, особенно в районах, где температура опустится до отрицательных значений.

Аналогичная погода ожидается и в ближайшие дни. Как сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, ночью 7 и 8 ноября ожидается снег, а 8-го осадки могут продолжаться весь день. "Не исключено, что сформируется временный снежный покров: температура ночью будет отрицательной, а днем недостаточно высокой, чтобы растопить весь выпавший за 8-е число снег", – сказала синоптик.