"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столице и Подмосковье на этот день, следует из данных Гидрометцентра России.

Непогода будет сопровождаться гололедицей.

В Главном управлении МЧС России по Москве просят водителей быть особенно внимательными за рулем и парковать автомобили в безопасных местах. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций, например рекламных щитов.

Подробный прогноз погоды в Москве и области на четверг и конец недели

По данным Гидрометцентра России, 26 ноября в Москве и области ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха ночью опустится до минус 5–3°C (по области – до минус 6°C), а днем составит минус 3–1°C.

Как отмечают метеорологи, пик первого сильного снегопада уже пройден: с ростом атмосферного давления интенсивность осадков в четверг начнет снижаться, однако в регион придет устойчивое похолодание, и температура окажется ниже климатической нормы.

В пятницу и субботу днем столбики термометров покажут минус 4–2°C, а к ночи воскресенья подморозит до минус 9°C.

Что означает "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень является вторым по степени интенсивности в прогностической шкале Росгидромета (после зеленого, означающего отсутствие опасных явлений, и перед оранжевым и красным).

Он означает, что погода потенциально опасна: ожидаемые метеоусловия способны осложнить работу транспорта, коммунальных служб и создать риски для пешеходов и автомобилистов.

По шкале Бофорта ветер скоростью 15 метров в секунду классифицируется как крепкий (семь баллов) – при таких порывах качаются стволы деревьев, затрудняется движение пешеходов против ветра, а также возрастает вероятность падения ветхих конструкций и обрыва линий электропередачи.