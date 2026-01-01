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В Севастополе вновь введут систему QR-кодов для покупки топлива

Система QR-кодов будет действовать с 11 августа 2026 года до тех пор, пока запасы не позволят продавать топливо без ограничений, сообщил в понедельник, 10 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, "это будет касаться непремиальных марок: АИ-92, АИ-95 и ДТ".

Бензин

(Иллюстрация)

©Maksim Konstantinov / Global Look Press

"Люди жалуются, что сеть АЗС "АТАН" не соблюдает договоренности насчет снижения цены на АИ-92: его либо вообще не продают на заправках, либо продают дороже", – написал Развожаев в "Максе".

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе на 10 августа 2026 года

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается сложной, но постепенно стабилизируется благодаря госрегулированию, субсидиям для сетей "АТАН" и "ТЭС" и вступившему с 1 августа общероссийскому запрету на экспорт нефтепродуктов.

Для предотвращения искусственного дефицита введены жесткие ограничения.

  • Лимит на автомобиль: строго до 20 литров топлива за один заезд. На трассе "Таврида" по спецкодам лимит расширен до 40 литров.
  • На большинстве сетевых станций (включая "АТАН") строго запрещено отпускать топливо в канистры. На отдельных АЗС сети "ТЭС" разрешен отпуск до 40 литров исключительно в сертифицированную металлическую или антистатическую тару (для работы генераторов требуют показать документы на технику).
  • Приоритет снабжения. В первую очередь топливом без ограничений обеспечивают скорую помощь, МЧС, общественный транспорт и машины, развозящие продукты.

Как работает система QR-кодов для покупки топлива в Севастополе?

Система QR-кодов на топливо представляет собой цифровую электронную очередь для распределения дефицитного горючего в условиях логистических ограничений. Система действует как инструмент нормированного отпуска бензина и дизеля для физических лиц.

Один QR-код дает право на разовую заправку объемом до 20 литров на один автомобиль. Для получения цифрового талона необходимо зайти в специальный чат-бот в мессенджере "Макс". Сгенерировать новый код один и тот же человек (на конкретную машину) может не чаще одного раза в неделю.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выделили необходимые объемы топлива для осенних полевых работ.

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Метки: бензин Севастополь топливо
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