В Севастополе вновь введут систему QR-кодов для покупки топлива

"Люди жалуются, что сеть АЗС "АТАН" не соблюдает договоренности насчет снижения цены на АИ-92: его либо вообще не продают на заправках, либо продают дороже", – написал Развожаев в "Максе".

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе на 10 августа 2026 года

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается сложной, но постепенно стабилизируется благодаря госрегулированию, субсидиям для сетей "АТАН" и "ТЭС" и вступившему с 1 августа общероссийскому запрету на экспорт нефтепродуктов.

Для предотвращения искусственного дефицита введены жесткие ограничения.

Лимит на автомобиль: строго до 20 литров топлива за один заезд. На трассе "Таврида" по спецкодам лимит расширен до 40 литров.

На большинстве сетевых станций (включая "АТАН") строго запрещено отпускать топливо в канистры. На отдельных АЗС сети "ТЭС" разрешен отпуск до 40 литров исключительно в сертифицированную металлическую или антистатическую тару (для работы генераторов требуют показать документы на технику).

Приоритет снабжения. В первую очередь топливом без ограничений обеспечивают скорую помощь, МЧС, общественный транспорт и машины, развозящие продукты.

Как работает система QR-кодов для покупки топлива в Севастополе?

Система QR-кодов на топливо представляет собой цифровую электронную очередь для распределения дефицитного горючего в условиях логистических ограничений. Система действует как инструмент нормированного отпуска бензина и дизеля для физических лиц.

Один QR-код дает право на разовую заправку объемом до 20 литров на один автомобиль. Для получения цифрового талона необходимо зайти в специальный чат-бот в мессенджере "Макс". Сгенерировать новый код один и тот же человек (на конкретную машину) может не чаще одного раза в неделю.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выделили необходимые объемы топлива для осенних полевых работ.