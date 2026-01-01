Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы

Самойлов подтвердил, что следственные ограничения не позволяют Мавлиеву осуществлять полномочия градоначальника, а горсовет Уфы вправе обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции. Срок полномочий Мавлиева истекает в середине сентября 2026 года.

Ратмир Мавлиев был задержан 28 апреля 2026 года. По версии следствия, он причастен к незаконному отчуждению участка санатория "Радуга", сбору денег с коммерсантов под видом пожертвований и получению взятки от строительной компании. После ареста меру пресечения сменили на домашний арест, а затем – на запрет определенных действий. Сам Мавлиев вину не признает и называет уголовное дело результатом оговора.

14 июля депутаты горсовета единогласно расторгли контракт с мэром, мотивировав это потерей допуска к государственной тайне. После увольнения Мавлиеву предложили продолжить работу в городской администрации – дворником, слесарем-сантехником, водителем или электромонтером, а также две административные должности, однако он отказался от всех вариантов и 24 июля оспорил увольнение в суде. Теперь Верховный суд республики встал на его сторону, признав решение представительного органа незаконным.

Таким образом, юридически Мавлиев восстановлен в статусе мэра, но реальное возвращение к управлению городом невозможно до снятия следственных ограничений. К тому же уже через месяц его полномочия истекут, а решение суда может быть оспорено.