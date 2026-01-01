Въездной турпоток в Россию за 9 месяцев 2026 года вырос на 3,5%, более 60% поездок совершили граждане Китая

Второе место по числу визитов в РФ заняли граждане Туркменистана с 70,98 тыс. поездок, что почти на 40% больше, чем годом ранее, пишет "Интерфакс" во вторник, 10 ноября 2026 года. Третьей стала Турция с 59 тыс. поездок, прирост показателя составил 17%. Из Саудовской Аравии прибыли 41,32 тыс. туристов (на 12,8% меньше), из Германии – 36,19 тыс. (на 32,7% меньше).

В первую десятку также вошли Индия (29 тыс. поездок), Иран (16,4 тыс.), Казахстан (16 тыс.), Республика Беларусь (13,7 тыс.) и Оман (11,4 тыс.). Объединённые Арабские Эмираты заняли 11-е место с 11,4 тыс. поездок. Это на 70% меньше, чем годом ранее, когда Эмираты были шестыми по итогам трех кварталов.

Всего за январь – сентябрь 2026 года в Россию въехало более 11 млн иностранцев, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. В первую десятку стран по въезду со всеми целями вошли граждане Казахстана (2,24 млн), Узбекистана (2,22 млн), Китая (1,59 млн), Таджикистана (993,5 тыс.), Кыргызстана (626,62 тыс.), Республики Беларусь (383,69 тыс.), Абхазии (365,66 тыс.), Армении (353,08 тыс.), Азербайджана (319,94 тыс.) и Турции (238,36 тыс.).

Россия начала целенаправленно привлекать китайских туристов задолго до политического разворота на Восток после 2022 года. Первые системные меры относятся к концу 1990-х – началу 2000-х, а активная адаптация туристической отрасли под китайский рынок началась в 2010-х. После 2022 года Китай стал особенно важен на фоне сокращения туристических связей с Европой.

Минэкономразвития ранее прогнозировало, что в 2026 году посетят более 2 млн туристов из Китая. В ведомстве рассчитывают, что турпоток между Россией и КНР за год вырастет на 50%.