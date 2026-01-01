Волгоградская область до 2030 года построит 62 водопропускных сооружения в Волго-Ахтубинской пойме

Новый комплекс сооружений должен улучшить водообеспечение более 20 водотоков Каширинского тракта (часть Волго-Ахтубинской поймы). ВПС позволят регулировать поступление и распределение воды даже при недостаточных паводковых сбросах через Волгоградский гидроузел, сообщили в администрации региона во вторник, 11 августа 2026 года.

Работы также охватят водные объекты Краснослободского тракта, а также пойменные ерики и озера в Ленинском и Светлоярском районах. Одно водопропускное сооружение в районе поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района уже ввели в эксплуатацию в начале 2026 года.

Восстановление водного режима Волго-Ахтубинской поймы

Системная работа по восстановлению водного режима Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области началась в 2014 году. За это время были восстановлены 102 водных объекта и построены 75 водопропускных сооружений.

По данным администрации региона, проведенные работы позволили водотокам и озерам раньше наполняться в период паводка, а площадь затопления пойменной территории увеличилась в 5,6 раза. В настоящее время водные объекты в период паводка заполняются на 80–90%, тогда как ранее показатель составлял около 30–40%.

ВПС необходимы для распределения паводковой воды между водотоками, озерами и другими водоемами поймы. Это особенно важно из-за изменения естественного режима стока Волги после строительства гидроузлов и регулирования сбросов воды. При дефицитном половодье отдельные участки поймы могут получать недостаточное количество воды и пересыхать.

Новый этап работ рассчитан до 2030 года и должен дополнить уже реализованные с 2014 года мероприятия по обводнению территории.

Волго-Ахтубинская пойма имеет важное экологическое и хозяйственное значение для Нижнего Поволжья. Ее водоемы поддерживают пойменные экосистемы, рыбные ресурсы, растительность и сельскохозяйственные территории. Поэтому строительство водопропускных сооружений направлено не только на управление паводковыми водами, но и на восстановление устойчивого водного режима поймы.