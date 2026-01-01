Всегда подкармливаю малину в августе – на следующий год кусты усыпаны ягодами

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Почему нужно обязательно подкормить малину в августе

В августе урожай малины (за исключением ремонтантных сортов) уже собран. Кустам необходимо восполнить ресурсы, затраченные на плодоношение. Поэтому подкормка обязательна. Без нее истощается корневая система, побеги становятся слабыми, цветочных почек закладывается мало. Также, если забыть подкормить малину в конце лета, ягоды в следующем сезоне будут мелкими.

Какие удобрения нужны для малины в августе

В августе для малины особенно важны фосфор и калий. Но также кустам необходимы и другие минералы.

Калий отвечает в первую очередь за закладку цветочных почек, сахаристость ягод и морозостойкость побегов. Если его достаточно, питательные элементы хорошо поступают к корням и узлам кущения, благодаря чему малинник легче переносит зимние морозы.

Фосфор нужен для хорошего развития корней. Также он делает кусты более стойкими к болезням.

Кальций в конце лета нужен малине в меньшем количестве. Он помогает кустам легче перезимовать, стимулирует рост корневых волосков, через которые растения пьют воду и питаются. Также этот макроэлемент улучшает структуру почвы.

Магний поддерживает фотосинтез в конце лета, когда часть листьев уже завяла или подсохла.

Также малине в конце лета для хорошего развития и плодоношения в новом сезоне нужны бор, цинк и марганец.

При дефиците калия ягоды малины становятся мелкими, а края листьев буреют и выглядят, как обожженные. При нехватке фосфора побеги плохо растут, а листья могут приобретать пурпурный оттенок. Основной признак недостатка магния – межжилковый хлороз, при котором листья желтеют или становятся бледными, а прожилки остаются зелеными.

Чем подкормить малину в августе

Каждый год я подкармливаю малину в августе дважды. Вначале в середине месяца вношу калий и фосфор. Как показал опыт, лучший результат дает комбинация сульфата калия и суперфосфата. На 10 литров воды нужно 15–20 г первого удобрения и 25–30 г второго. Так как суперфосфат растворяется плохо, развожу его вначале в горячей воде.

Хорошо поливаю малинник и вношу удобрение. Нужно 4-5 литров на квадратный метр почвы.

Ближе к концу месяца также подкармливаю малину зольным настоем, чтобы она не страдала от нехватки других микро- и макроэлементов. Развожу стакан золы в 10 литрах горячей воды, настаиваю сутки, процеживаю и поливаю по увлажненной почве из расчета 0,5 литра под куст. Зола обеспечит малину кальцием, магнием, бором и другими важными веществами.

Проверено неоднократно: такая схема подкормок позволяет получать большой урожай каждый год.

Сроки подкормки малины в конце сезона отличаются в зависимости от климата. В центральных регионах удобрения обычно вносят в течение всего августа. В более северных, а также на Урале и в Сибири лучше успеть подкормить малинник до 20-х чисел месяца, так как погода может испортиться. На юге подкормки можно вносить и в первых числах сентября. Ремонтантную малину подкармливают сразу после окончания второй волны плодоношения.

Главные ошибки в подкормках малины в конце сезона