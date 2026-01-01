Всегда подкармливаю перцы в августе и опрыскиваю: они краснеют на глазах, даже если погода подводит

Почему сладкие перцы медленно краснеют
- Температурный стресс. Оптимальная температура для выработки ликопина и каротина – пигментов, отвечающих за красный и желтый цвет – составляет +20...+28°C. Если ночи становятся холодными, созревание останавливается. В сильную жару при температуре выше +30°C перцы также остаются зелеными или окрашиваются в бурый оттенок, но краснеть не хотят.
- Нехватка солнца. Если кусты посажены слишком плотно, летом не проводилось пасынкования или теплица находится в тени деревьев, перцам не хватает света для изменения окраски.
- Неправильный полив. Нехватка влаги в почве или использование холодной воды вызывает у растений стресс. Корни всасывают питательные вещества плохо, стебли становятся жесткими, все силы кустов уходят на выживание, а не на созревание урожая.
- Дисбаланс питательных веществ. Избыток азота приводит к тому, что кусты дают новые листья и побеги, а созревание плодов замедляется. Также перцы не будут краснеть, если им не хватает калия.
- Перегрузка кустов. Если завязалось слишком много плодов, ресурсов на все не хватает.
Чем подкормить перцы, чтобы они быстрее покраснели
В августе я всегда удобряю перцы зольным настоем (стакан золы на 10 литров воды). Поливаю по влажной почве из расчета 1,5 литра под куст. В золе много калия и фосфора, которые нужны для быстрого созревания.
Через 7-10 дней осматриваю плоды. Если они краснеют плохо – подкармливаю их дополнительно сульфатом калия. Развожу столовую ложку в 10 литрах воды и поливаю под корень по предварительно увлажненной почве примерно по литру под куст. Калий ускоряет отток питательных веществ из листьев в плоды, и они быстро краснеют.
Как стимулировать созревание перцев
Когда урожай надо собрать быстрее, многие используют стимуляторы роста. Я предпочитаю янтарную кислоту. Она намного дешевле готовых препаратов и отлично подходит не только во время цветения, но и при плодоношении.
Развожу 0,2 г в литре воды и опрыскиваю кусты. Как правило, достаточно одного раза. В редких случаях повторяю опрыскивание через 10 дней. Проверено неоднократно: благодаря опрыскиванию и подкормкам перцы краснеют буквально на глазах даже в пасмурную и прохладную погоду.
Что еще сделать для ускорения созревания перцев
- В жару обязательно проветриваю теплицы, устраивая сквозняк, и использую притеняющие сетки. Если ночи становятся холодными – по вечерам укрываю кусты спанбондом плотностью 30–40 г/м². Утром убираю его.
- Поливаю перцы только теплой водой (около +23...+25°C) 1-2 раза в неделю (в зависимости от погоды) и не экономлю воду. Проверено: нужно 10-12 литров воды на квадратный метр грядок.
- Если завязалось много перцев, часть наиболее крупных плодов снимаю. Они хорошо дозревают дома в тепле, а оставшиеся на кусте быстро начинают краснеть, так как получают больше питания.