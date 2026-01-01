Всегда подкармливаю перцы в августе и опрыскиваю: они краснеют на глазах, даже если погода подводит

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Почему сладкие перцы медленно краснеют

Температурный стресс. Оптимальная температура для выработки ликопина и каротина – пигментов, отвечающих за красный и желтый цвет – составляет +20...+28°C. Если ночи становятся холодными, созревание останавливается. В сильную жару при температуре выше +30°C перцы также остаются зелеными или окрашиваются в бурый оттенок, но краснеть не хотят.

Нехватка солнца. Если кусты посажены слишком плотно, летом не проводилось пасынкования или теплица находится в тени деревьев, перцам не хватает света для изменения окраски.

Неправильный полив. Нехватка влаги в почве или использование холодной воды вызывает у растений стресс. Корни всасывают питательные вещества плохо, стебли становятся жесткими, все силы кустов уходят на выживание, а не на созревание урожая.

Дисбаланс питательных веществ. Избыток азота приводит к тому, что кусты дают новые листья и побеги, а созревание плодов замедляется. Также перцы не будут краснеть, если им не хватает калия.

Перегрузка кустов. Если завязалось слишком много плодов, ресурсов на все не хватает.

Чем подкормить перцы, чтобы они быстрее покраснели

В августе я всегда удобряю перцы зольным настоем (стакан золы на 10 литров воды). Поливаю по влажной почве из расчета 1,5 литра под куст. В золе много калия и фосфора, которые нужны для быстрого созревания.

Через 7-10 дней осматриваю плоды. Если они краснеют плохо – подкармливаю их дополнительно сульфатом калия. Развожу столовую ложку в 10 литрах воды и поливаю под корень по предварительно увлажненной почве примерно по литру под куст. Калий ускоряет отток питательных веществ из листьев в плоды, и они быстро краснеют.

Как стимулировать созревание перцев

Когда урожай надо собрать быстрее, многие используют стимуляторы роста. Я предпочитаю янтарную кислоту. Она намного дешевле готовых препаратов и отлично подходит не только во время цветения, но и при плодоношении.

Развожу 0,2 г в литре воды и опрыскиваю кусты. Как правило, достаточно одного раза. В редких случаях повторяю опрыскивание через 10 дней. Проверено неоднократно: благодаря опрыскиванию и подкормкам перцы краснеют буквально на глазах даже в пасмурную и прохладную погоду.

Что еще сделать для ускорения созревания перцев