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Всегда подкармливаю перцы в августе и опрыскиваю: они краснеют на глазах, даже если погода подводит

Сладкие перцы могут вырастать крупными, но при этом так и остаются зелеными и не хотят краснеть. Это типичная проблема для Подмосковья и более северных регионов, где лето короткое и прохладное. Даже в хороших теплицах порой не получается вырастить нормальный урожай. Поэтому я всегда подкармливаю перцы и стимулирую созревание. Также полезно сделать еще несколько вещей.

Красный перец

©Kaiskynet Studio / Shutterstock/Fotodom
Содержание:

Почему сладкие перцы медленно краснеют

  • Температурный стресс. Оптимальная температура для выработки ликопина и каротина – пигментов, отвечающих за красный и желтый цвет – составляет +20...+28°C. Если ночи становятся холодными, созревание останавливается. В сильную жару при температуре выше +30°C перцы также остаются зелеными или окрашиваются в бурый оттенок, но краснеть не хотят.
  • Нехватка солнца. Если кусты посажены слишком плотно, летом не проводилось пасынкования или теплица находится в тени деревьев, перцам не хватает света для изменения окраски.
  • Неправильный полив. Нехватка влаги в почве или использование холодной воды вызывает у растений стресс. Корни всасывают питательные вещества плохо, стебли становятся жесткими, все силы кустов уходят на выживание, а не на созревание урожая.
  • Дисбаланс питательных веществ. Избыток азота приводит к тому, что кусты дают новые листья и побеги, а созревание плодов замедляется. Также перцы не будут краснеть, если им не хватает калия.
  • Перегрузка кустов. Если завязалось слишком много плодов, ресурсов на все не хватает.

Чем подкормить перцы, чтобы они быстрее покраснели

В августе я всегда удобряю перцы зольным настоем (стакан золы на 10 литров воды). Поливаю по влажной почве из расчета 1,5 литра под куст. В золе много калия и фосфора, которые нужны для быстрого созревания.

Через 7-10 дней осматриваю плоды. Если они краснеют плохо – подкармливаю их дополнительно сульфатом калия. Развожу столовую ложку в 10 литрах воды и поливаю под корень по предварительно увлажненной почве примерно по литру под куст. Калий ускоряет отток питательных веществ из листьев в плоды, и они быстро краснеют.

Как стимулировать созревание перцев

Когда урожай надо собрать быстрее, многие используют стимуляторы роста. Я предпочитаю янтарную кислоту. Она намного дешевле готовых препаратов и отлично подходит не только во время цветения, но и при плодоношении.

Развожу 0,2 г в литре воды и опрыскиваю кусты. Как правило, достаточно одного раза. В редких случаях повторяю опрыскивание через 10 дней. Проверено неоднократно: благодаря опрыскиванию и подкормкам перцы краснеют буквально на глазах даже в пасмурную и прохладную погоду.

Что еще сделать для ускорения созревания перцев

  • В жару обязательно проветриваю теплицы, устраивая сквозняк, и использую притеняющие сетки. Если ночи становятся холодными – по вечерам укрываю кусты спанбондом плотностью 30–40 г/м². Утром убираю его.
  • Поливаю перцы только теплой водой (около +23...+25°C) 1-2 раза в неделю (в зависимости от погоды) и не экономлю воду. Проверено: нужно 10-12 литров воды на квадратный метр грядок.
  • Если завязалось много перцев, часть наиболее крупных плодов снимаю. Они хорошо дозревают дома в тепле, а оставшиеся на кусте быстро начинают краснеть, так как получают больше питания.

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Метки: дача садоводство советы
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