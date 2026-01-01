За участие во вторжении в Курскую область осудили более 470 украинских военных и 36 наемников

"Среди осужденных – 36 иностранных наемников, 20 из них (осуждены. – «Профиль») заочно", – сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве указали, что среди наемников, которым были вынесены приговоры, – граждане Грузии, США, Литовской Республики, Парагвая, Дании, Мальты, Швейцарии, Швеции, Бразилии, Колумбии, Перу, Новой Зеландии, Великобритании и Северной Ирландии, передает ТАСС.

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область началось утром 6 августа 2024 года. Продвижение противника вскоре удалось остановить. Под контролем ВСУ оказалось около 1268 кв. км приграничной территории, включая город Суджу. Полностью регион освободили к концу апреля 2025 года.

По данным Следственного комитета РФ, в результате вторжения ВСУ в 2024 году погибли 640 мирных жителей Курской области. Ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей. По фактам преступлений украинской стороны, связанных с вторжением в Курскую область, военными следователями возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках.

Часть жителей приграничья Курской области ВСУ вывезли на Украину. С 2024 года удалось вернуть в Россию 170 человек. Судьба примерно 300 жителей приграничных районов региона остается неизвестной, их продолжают разыскивать. Связь с ними была потеряна во время вторжения.

В день второй годовщины вторжения украинских вооруженных формирований в регион жители курского приграничья, военнослужащие, ветераны спецоперации пришли к мемориалу "Курская дуга". Они возложили цветы к камню, который был заложен 6 августа 2025 года в основании будущего памятника героям, спасавшим мирное население от агрессии ВСУ.