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Закатываю на зиму пикантную капусту с морковью: получается в разы вкуснее и дешевле готовых салатов по-корейски

Капуста с морковью по-корейски – это простая, бюджетная и очень вкусная заготовка, которая выручит зимой. В отличие от классической квашеной капусты, она не требует долгого брожения. Закуска получается сочной, ароматной и в меру острой. Зимой такой салат станет отличным дополнением к рыбе, мясу или птице.

Капуста с морковью и сладким перцем на зиму

©Victoria Kondysenko/Shutterstock/Fotodom

Ингредиенты (на банку объемом 0,8 л):

  • капуста белокочанная – 300 г;
  • морковь – 300 г;
  • перец сладкий – 1 шт. (около 100 г);
  • чеснок – 3–4 зубчика;
  • приправа для моркови по-корейски – 1 ч. л. (с горкой);
  • перец черный молотый – щепотка (по вкусу);
  • соль (крупная, не йодированная) – 1 ч. л. (без горки);
  • сахар – 2 ч. л.;
  • масло растительное (рафинированное) – 2,5 ст. л.;
  • уксус столовый 9% – 2 ст. л.;
  • вода (кипяток) – около 250–300 мл (сколько войдет в банку).

Этого достаточно для банки объемом 0,8 л. Но я всегда закатываю несколько, так что увеличиваю количество пропорционально.

Чтобы заготовка получилась вкусной и аппетитно хрустела, для закатки я беру только поздние сорта белокочанной капусты с тугими, белыми и сочными листьями (ранняя капуста после заливки кипятком становится мягкой и "вареной"). Морковь покупаю сладкую, яркую, сочную и без жесткой сердцевины. Сладкий перец стараюсь взять самый мясистый, красного или оранжевого цвета. Он не только вкуснее зеленого, но и придает салату более эффектный вид.

Как приготовить капусту с морковью по-корейски на зиму: пошаговый рецепт

  1. Готовлю овощи, мою их и обсушиваю на бумажном полотенце. У капусты удаляю верхние поврежденные листья. Чеснок и морковь чищу. Сладкий перец разрезаю пополам, удаляю семечки и перегородки.
  2. Капусту шинкую, сладкий перец режу тонкой соломкой, морковку тру на терке для корейской моркови.
  3. Складываю все овощи в глубокую миску, добавляю соль, сахар и перемешиваю.
  4. Сверху горкой выкладываю выдавленный через пресс чеснок, высыпаю приправу для корейской моркови, если хочется, чтобы закуска была более острой, – молотый черный перец.
  5. Разогреваю растительное масло на сковороде и поливаю им горку специй и чеснока – так приправы раскроют свой аромат.
  6. Тщательно перемешиваю салат руками (слегка перетирая капусту, но не сминая ее в кашу) и оставляю на 30–40 минут, чтобы овощи дали сок.
  7. Плотно укладываю овощи в заранее простерилизованную банку вместе с выделившимся соком, оставляя 2-2,5 см до горлышка.
  8. Заливаю овощи крутым кипятком практически до самого верха и вливаю уксус.
  9. Ставлю банку в кастрюлю с теплой водой (на дно кладу полотенце), прикрываю заранее прокипяченной крышкой и стерилизую 15-20 минут с момента закипания воды. Как показал опыт, при 15-минутной стерилизации капуста остается более хрустящей. Однако если в квартире тепло, то долго хранить ее в шкафу нежелательно, может испортиться. 20-минутная стерилизация позволяет сохранить заготовку до весны.
  10. Закатываю банку, переворачиваю вверх дном, накрываю пледом или одеялом до полного остывания, после чего убираю на хранение в шкаф.

Также на зиму можно сделать маринованные овощные голубцы в банках. Это вкусная и оригинальная закуска в корейском стиле, которую можно подать на гарнир или как самостоятельное блюдо.

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Метки: еда обработанная пища рецепты
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