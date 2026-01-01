Закатываю на зиму пикантную капусту с морковью: получается в разы вкуснее и дешевле готовых салатов по-корейски

Ингредиенты (на банку объемом 0,8 л):

капуста белокочанная – 300 г;

морковь – 300 г;

перец сладкий – 1 шт. (около 100 г);

чеснок – 3–4 зубчика;

приправа для моркови по-корейски – 1 ч. л. (с горкой);

перец черный молотый – щепотка (по вкусу);

соль (крупная, не йодированная) – 1 ч. л. (без горки);

сахар – 2 ч. л.;

масло растительное (рафинированное) – 2,5 ст. л.;

уксус столовый 9% – 2 ст. л.;

вода (кипяток) – около 250–300 мл (сколько войдет в банку).

Этого достаточно для банки объемом 0,8 л. Но я всегда закатываю несколько, так что увеличиваю количество пропорционально.

Чтобы заготовка получилась вкусной и аппетитно хрустела, для закатки я беру только поздние сорта белокочанной капусты с тугими, белыми и сочными листьями (ранняя капуста после заливки кипятком становится мягкой и "вареной"). Морковь покупаю сладкую, яркую, сочную и без жесткой сердцевины. Сладкий перец стараюсь взять самый мясистый, красного или оранжевого цвета. Он не только вкуснее зеленого, но и придает салату более эффектный вид.

Как приготовить капусту с морковью по-корейски на зиму: пошаговый рецепт

Готовлю овощи, мою их и обсушиваю на бумажном полотенце. У капусты удаляю верхние поврежденные листья. Чеснок и морковь чищу. Сладкий перец разрезаю пополам, удаляю семечки и перегородки. Капусту шинкую, сладкий перец режу тонкой соломкой, морковку тру на терке для корейской моркови. Складываю все овощи в глубокую миску, добавляю соль, сахар и перемешиваю. Сверху горкой выкладываю выдавленный через пресс чеснок, высыпаю приправу для корейской моркови, если хочется, чтобы закуска была более острой, – молотый черный перец. Разогреваю растительное масло на сковороде и поливаю им горку специй и чеснока – так приправы раскроют свой аромат. Тщательно перемешиваю салат руками (слегка перетирая капусту, но не сминая ее в кашу) и оставляю на 30–40 минут, чтобы овощи дали сок. Плотно укладываю овощи в заранее простерилизованную банку вместе с выделившимся соком, оставляя 2-2,5 см до горлышка. Заливаю овощи крутым кипятком практически до самого верха и вливаю уксус. Ставлю банку в кастрюлю с теплой водой (на дно кладу полотенце), прикрываю заранее прокипяченной крышкой и стерилизую 15-20 минут с момента закипания воды. Как показал опыт, при 15-минутной стерилизации капуста остается более хрустящей. Однако если в квартире тепло, то долго хранить ее в шкафу нежелательно, может испортиться. 20-минутная стерилизация позволяет сохранить заготовку до весны. Закатываю банку, переворачиваю вверх дном, накрываю пледом или одеялом до полного остывания, после чего убираю на хранение в шкаф.

Также на зиму можно сделать маринованные овощные голубцы в банках. Это вкусная и оригинальная закуска в корейском стиле, которую можно подать на гарнир или как самостоятельное блюдо.