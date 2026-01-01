Хозяева льда с первых минут захватили инициативу и создали комфортный задел, который гостям так и не удалось отыграть.

У хозяев площадки результативными бросками в первом периоде отличился Джошуа Ливо, поразивший ворота соперника на 11-й и 15-й минутах, а в самом начале второй двадцатиминутки преимущество омичей упрочил Эндрю Потуральски (22-я минута).

У "Барыса" единственную ответную шайбу в середине встречи записал на свой счет Ансар Шайхмедденов (32-я), но на большее в атаке астанинской команды не хватило.

Благодаря этой важной виктории "Авангард" продлил свою успешную серию до четырех побед подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции – теперь в активе омского клуба 34 очка после 27 проведенных встреч.

"Барыс", несмотря на поражение, сохраняет место в зоне плей-офф и идет восьмым на Востоке, имея 29 очков после 28 сыгранных матчей.

Далее в календаре чемпионата, 22 ноября, омичи продолжат домашнюю серию и примут на своем льду принципиального соперника – казанский "Ак Барс". В тот же игровой день команда из Астаны вернется домой и сыграет на своей площадке с минским "Динамо".