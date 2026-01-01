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Футбольная федерация Испании приостановила турниры до 6 ноября после гибели игрока

Матчи Кубка Испании на этой неделе отложены, УЕФА объявил минуту молчания в еврокубках. Нападающий "Тенерифе" Хесус де Мигель умер 3 ноября в возрасте 30 лет после остановки сердца, случившейся во время матча. Об этом сообщает пресс-служба RFEF.

Испанский футболист Хесус де Мигель

Испанский футболист Хесус де Мигель

©Andres Gutierrez / Anadolu / EastNews
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Что произошло на футбольном матче в Испании

Инцидент произошел 2 ноября на 97-й минуте матча второго дивизиона чемпионата Испании. Вратарь "Андорры" Хесус Овоно решил в центре поля встретить бежавшего в атаку де Мигеля. Они столкнулись на высокой скорости, Овоно попал в соперника коленом.

Де Мигель упал на газон, ему несколько минут оказывали помощь врачи на поле, после чего доставили в больницу. У футболиста случилась остановка сердца.

Овоно получил удаление, матч остановили при счете 2:2.

Кто такой Хесус де Мигель

Де Мигель выступал за "Тенерифе" с 2025 года. Ему было 30 лет. Ранее играл за испанские "Кастельон", "Унионистас" и "Фуэнлабраду".

Как отреагировали федерация и клуб на гибель Хесуса де Мигеля

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приостановила проведение своих соревнований до 6 ноября.

"С глубокой скорбью, с комком в горле и не в силах поверить в происходящее, футбольный клуб "Тенерифе" сообщает о трагической кончине Хесуса де Мигеля Аламеды, которая произошла во вторник, 3 ноября 2026 года, в 8:00 утра. Нет таких слов, которые могли бы принести утешение; ничто не способно облегчить это тяжелое горе", – говорится в заявлении клуба.

УЕФА ранее объявил, что матчи еврокубков на этой неделе начнут с минуты молчания в память о де Мигеле.

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Метки: Испания УЕФА футбол
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