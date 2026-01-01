Гол Жубала принес "Краснодару" минимальную победу над "Ростовом" в матче РПЛ

Матч шестого тура российской Премьер-лиги принимал стадион "Ozon Арена". В роли главного арбитра противостояния выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

По ходу второго тайма полузащитник "Ростова" Даниил Уткин отправил мяч в сетку, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Кроме того, после видеопросмотра ВАР судья отменил ранее назначенное пенальти.

Благодаря этой победе футбольный клуб "Краснодар" набрал 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

"Ростов" с пятью баллами в активе остался на 11-й строчке в общем зачете. Единственную победу в текущем сезоне подопечные Джонатана Альбы одержали еще во втором туре.

Черно-зеленые демонстрируют уверенный старт в нынешнем розыгрыше РПЛ, выдав серию из шести побед подряд в стартовых турах. Для ростовского коллектива этот проигрыш стал вторым кряду в чемпионате – в предыдущем туре команда разгромно уступила грозненскому "Ахмату" со счетом 1:4.

В следующем туре чемпионата России, который пройдет 5 сентября, "Краснодар" отправится в Самару на гостевой поединок против "Крыльев Советов".

"Ростов" в этот же день на своей домашней арене будет принимать воронежский "Факел".

В другом матче дня "Зенит" минимально обыграл "Факел". Петербуржцы в меньшинстве забили под конец встречи.