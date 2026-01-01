29 августа 2026
USD 85.6 -0.35 EUR 99.68 -0.62
Новости Спорт
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Гол Жубала принес "Краснодару" минимальную победу над "Ростовом" в матче РПЛ

Гол Жубала принес "Краснодару" минимальную победу над "Ростовом" в матче РПЛ

Результативный розыгрыш стандартного положения на 19-й минуте встречи в субботу, 29 августа 2026 г ода, определил победителя в южном дерби. Автором единственного забитого мяча стал бразильский защитник "Краснодара" Жубал, который замкнул точную подачу с углового удара.

«Краснодар» победил «Ростов» в 6-м туре РПЛ

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Матч шестого тура российской Премьер-лиги принимал стадион "Ozon Арена". В роли главного арбитра противостояния выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

По ходу второго тайма полузащитник "Ростова" Даниил Уткин отправил мяч в сетку, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Кроме того, после видеопросмотра ВАР судья отменил ранее назначенное пенальти.

Благодаря этой победе футбольный клуб "Краснодар" набрал 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

"Ростов" с пятью баллами в активе остался на 11-й строчке в общем зачете. Единственную победу в текущем сезоне подопечные Джонатана Альбы одержали еще во втором туре.

Черно-зеленые демонстрируют уверенный старт в нынешнем розыгрыше РПЛ, выдав серию из шести побед подряд в стартовых турах. Для ростовского коллектива этот проигрыш стал вторым кряду в чемпионате – в предыдущем туре команда разгромно уступила грозненскому "Ахмату" со счетом 1:4.

В следующем туре чемпионата России, который пройдет 5 сентября, "Краснодар" отправится в Самару на гостевой поединок против "Крыльев Советов".

"Ростов" в этот же день на своей домашней арене будет принимать воронежский "Факел".

В другом матче дня "Зенит" минимально обыграл "Факел". Петербуржцы в меньшинстве забили под конец встречи.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Российская премьер-лига фк краснодар футбол
Рекомендательный сервис