"Интер" подписал защитника сборной Англии Джеда Спенса

Миланский "Интер" оформил переход защитника сборной Англии Джеда Спенса из лондонского "Тоттенхэма". Речь идет о 26-летнем фулбеке, по которому между клубами достигнута полная договоренность.

По данным инсайдера, соглашение Спенса с миланским клубом будет рассчитано на пять лет (до июня 2031 года), а сам главный тренер "Интера" лично настаивал на этой покупке после того, как сорвался трансфер правого защитника из чемпионата Испании.

Примечательно, что изначально боссы итальянского гранда рассматривали совершенно иной вариант для усиления фланга обороны. Главной трансферной целью "Интера" этим летом являлся испанский защитник Марк Кукурелья, выступавший за "Челси".

Однако переговоры зашли в тупик: лондонский клуб запросил за игрока слишком высокую цену, которую миланцы выплачивать отказались. В итоге "Интер" экстренно переключил внимание на более доступный вариант со Спенсом, а сам Кукурелья за €60 млн перешел в мадридский "Реал".

Трансфер Джеда Спенса призван полностью закрыть проблемную позицию на фланге, где главному тренеру миланцев требовался физически мощный и скоростной исполнитель.

Ожидается, что в ближайшие 24 часа футболист прибудет в Италию для прохождения углубленного медицинского осмотра и официального подписания пятилетнего контракта с "нерадзурри".

В минувшем сезоне Джед Спенс провел 44 матча за свой клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира он сыграл восемь встреч в составе национальной команды Англии.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в €40 млн.

Кто такой Джед Спенс

Джед Спенс – 26-летний английский профессиональный футболист, выступающий на позиции правого крайнего защитника (фулбека или латераля). Родился в Лондоне и является воспитанником академии футбольного клуба "Фулхэм".

Широкую известность в Англии защитник получил во время выступлений за "Мидлсбро" и особенно в аренде за "Ноттингем Форест", где он стал одним из главных открытий сезона и помог команде выйти в Премьер-лигу. После этого яркого перформанса летом 2022 года его за солидную сумму выкупил лондонский "Тоттенхэм".

В "Тоттенхэме" закрепиться в основе не удалось, из-за чего Спенс несколько лет скитался по арендам, успев поиграть за французский "Ренн", английский "Лидс" и итальянскую "Дженоа".

На международном уровне Спенс прошел через молодежную сборную Англии, а затем пробился и в основной состав национальной команды. Защитник обладает высокой скоростью, отличным дриблингом и физической выносливостью, что позволяет ему эффективно закрывать всю правую бровку как в защите, так и в атаке.