Изменились условия допуска российских и белорусских фигуристов к серии Гран-при

"Будут ли нейтральные спортсмены из Белоруссии и России включены в список запасных, зависит от их соответствия требованиям коммюнике организации и выполнения ими общих требований (например, достижение минимального балла, указанного выше, в серии ISU "Челленджер" 2026/27)", – говорится в сообщении пресс-службы союза.

Таким образом, участвовавшие в Олимпийских играх 2026 года россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян не будут включены в резерв автоматически; для получения возможности выступить на этапах Гран-при им необходимо заявиться на соревнования ISU и выполнить установленные критерии.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с февраля 2022 года. 30 июня ISU разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в индивидуальном статусе без национальной символики.

Гран-при по фигурному катанию – ежегодный комплекс соревнований по этому виду спорта, состоящий из шести турниров и финала Гран-при, проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев. В отличие от других соревнований ISU, в Гран-при спортсмены участвуют не по национальному принципу, а исходя из индивидуального рейтинга каждого фигуриста.

Союз проводит чемпионаты мира и Европы, а также чемпионаты других континентов. Олимпийские игры проводятся под патронажем Международного олимпийского комитета: по новым правилам, достижения российских и белорусских спорсменов в этих соревнованиях не будут учитываться при определении их личных рейтингов.

Серия "Челленджер" (ISU Challenger Series) – цикл международных турниров средней категории сложности, где спортсмены могут заработать рейтинговые очки и выполнить нормативы.