В заключительном, шестом туре краснодарцы на выезде победили "Ахмат" со счетом 3:0. Матч прошел в среду, 25 ноября 2026 года, на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном, встречу обслуживал главный арбитр Игорь Капленков (Москва).

Счет на 10-й минуте открыл Дмитрий Воробьев. На 81-й минуте Кристиан удвоил преимущество гостей, а на 87-й минуте Джон Кордоба поставил точку.

Этот успех позволил команде Мурада Мусаева прервать затянувшуюся безвыигрышную серию из четырех официальных матчей подряд во всех турнирах.

По итогам группы B "Ахмат" набрал пять очков, занял последнее место и завершил выступление в текущем розыгрыше турнира. "Краснодар" финишировал первым с 13-ю очками, вторую строчку с 11-ю баллами заняло махачкалинское "Динамо", разгромившее в параллельном матче калининградскую "Балтику" (3:0), которая с семью очками отправилась в Путь регионов.

На стадии 1/8 финала (четвертьфинала Пути РПЛ) "Краснодар" и "Крылья Советов" проведут двухматчевое противостояние – дома и в гостях. В случае ничьей по сумме двух встреч победитель определится в серии пенальти без дополнительного времени.

Первые игры этой стадии пройдут в декабре, ответные запланированы на весну 2027 года. Действующий обладатель Кубка России – московский "Спартак", победивший "Краснодар" в прошлогоднем Суперфинале по пенальти (1:1, 4:3).