"Ливерпуль" завершил трансфер нападающего ПСЖ Баркола за €125+20 млн

Французский форвард уже готовится пройти медицинский осмотр в течение ближайших суток и подписать пятилетнее трудовое соглашение. О завершении сделки в субботу, 29 августа 2026 года, сообщает инсайдерский ресурс The Athletic.

В минувшем сезоне 23-летний нападающий являлся одним из ключевых элементов атаки ПСЖ, отыграв 49 встреч во всех официальных турнирах, забив 13 мячей и выполнив семь ассистов.

Его контракт в Париже действовал до середины 2028 года, а профильный портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость футболиста существенно ниже – в €90 млн.

Этот трансфер стал одним из самых дорогих переходов в истории английской Премьер-лиги и обновил рекорд по продажам для французского клуба.

В составе "Ливерпуля" молодой вингер призван усилить фланги атаки на фоне масштабного обновления линии нападения, которое клуб проводит перед стартом нового еврокубкового сезона.

Перед сделкой СМИ писали, что ПСЖ снизил стоимость Брэдли Баркола для "Ливерпуля" до €140 млн. Изначально парижский клуб оценивал 23-летнего форварда примерно в €170 млн.