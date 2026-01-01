"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с усилением тренерского штаба вместо увольнения Майкла Кэррика

Боссы манкунианцев рассматривают альтернативный вариант развития событий. Вместо радикальной отставки главного тренера клуб может пойти по пути качественного усиления его нынешнего штаба.
Главным кандидатом на роль ключевого ассистента Кэррика называется Аарон Дэнкс, который на данный момент занимает должность помощника Венсана Компани в мюнхенской "Баварии".
Дэнкс уже имеет успешный опыт совместной работы с Кэрриком – специалисты вместе тренировали "Мидлсбро".
Примечательно, что руководство "Манчестер Юнайтед" изучало возможность приглашения Аарона еще в период летнего межсезонья, однако тогда стороны не пришли к соглашению.
Ситуация вокруг тренерского мостика в "Манчестере" накалилась из-за катастрофических результатов на старте сезона. После 10 сыгранных туров в Английской премьер-лиге "красные дьяволы" имеют в своем активе всего восемь набранных очков и располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.
Под руководством Кэррика команда сумела одержать всего одну победу, пять раз завершила встречи вничью и потерпела четыре поражения.
Слухи вокруг возможной отставки Майкла Кэррика
Инсайдеры и британские спортивные издания связывают разговоры о кадровых перестановках в "Манчестер Юнайтед" с затяжным игровым спадом команды. Пресса выделяет несколько ключевых факторов и слухов вокруг положения главного тренера.
- Ультиматум от руководства. В английских футбольных таблоидах ранее появлялась информация, что Майклу Кэррику дали ограниченное количество матчей на исправление турнирной ситуации. Зону вылета (18-е место) и всего восемь набранных очков в 10 турах АПЛ называют критической точкой для боссов клуба.
- Поиск опытного наставника. Параллельно со слухами об усилении текущего штаба спортивные медиа активно обсуждали шорт-лист потенциальных кандидатов на замену Кэррику. В числе возможных преемников назывались как свободные на рынке специалисты, так и тренеры с опытом работы в Премьер-лиге.
- Разделение мнений в совете директоров. Часть руководства манкунианцев настаивала на немедленном расторжении контракта, в то время как другие топ-менеджеры призывали проявить терпение и дать Кэррику шанс, компенсировав недостаток его опыта приглашением сильного тактика со стороны. Именно эта позиция в итоге привела к обсуждению кандидатуры Аарона Дэнкса из "Баварии".
- Критика со стороны экспертов и болельщиков. В эфирах спортивных телеканалов бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" регулярно отмечали, что Кэррику не хватает жесткости и авторитета для управления нынешним составом. Приглашение Дэнкса, известного своей сильной методической работой на тренировках, рассматривается как попытка закрыть именно эти пробелы.