"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с усилением тренерского штаба вместо увольнения Майкла Кэррика

Боссы манкунианцев рассматривают альтернативный вариант развития событий. Вместо радикальной отставки главного тренера клуб может пойти по пути качественного усиления его нынешнего штаба.

Главным кандидатом на роль ключевого ассистента Кэррика называется Аарон Дэнкс, который на данный момент занимает должность помощника Венсана Компани в мюнхенской "Баварии".

Дэнкс уже имеет успешный опыт совместной работы с Кэрриком – специалисты вместе тренировали "Мидлсбро".

Примечательно, что руководство "Манчестер Юнайтед" изучало возможность приглашения Аарона еще в период летнего межсезонья, однако тогда стороны не пришли к соглашению.

Ситуация вокруг тренерского мостика в "Манчестере" накалилась из-за катастрофических результатов на старте сезона. После 10 сыгранных туров в Английской премьер-лиге "красные дьяволы" имеют в своем активе всего восемь набранных очков и располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Под руководством Кэррика команда сумела одержать всего одну победу, пять раз завершила встречи вничью и потерпела четыре поражения.

Слухи вокруг возможной отставки Майкла Кэррика

Инсайдеры и британские спортивные издания связывают разговоры о кадровых перестановках в "Манчестер Юнайтед" с затяжным игровым спадом команды. Пресса выделяет несколько ключевых факторов и слухов вокруг положения главного тренера.