Еще одна россиянка, Диана Шнайдер, номинирована на приз "Прогресс года".

На звание лучшей теннисистки сезона также претендуют первая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Республика Беларусь), Линда Носкова (Чехия) и Элина Свитолина (Украина).

В категории "Прогресс года" вместе со Шнайдер заявлены румынка Сорана Кырстя, филиппинка Александра Эала, американка Ива Йович и украинка Марта Костюк.

Победительниц объявят в середине декабря. WTA также вручит призы в номинациях "Пара года", "Новичок года" и "Возвращение года".

Мирре Андреевой 19 лет. В 2026 году она выиграла "Ролан Гаррос" и итоговый турнир WTA, а также взяла титулы на турнирах категории 500 в Аделаиде и Линце. Сезон россиянка завершила на второй строчке мирового рейтинга.