Названы самые высокооплачиваемые футболисты "Барселоны"

Суммарный годовой доход каждого из испанских игроков составляет фиксированные €31,25 млн до вычета налоговых отчислений.

При этом финансовая структура соглашений у лидеров команды принципиально отличается. Бывший хавбек "Манчестер Сити" Родри имеет самую высокую фиксированную гарантированную ставку в клубе – €27,08 млн за сезон, к которой могут добавиться еще €4,17 млн в качестве различных бонусов.

В то же время у Ламина Ямаля базовая часть контракта скромнее и составляет €20,83 млн, однако итоговая сумма выравнивается за счет прописанных целевых выплат и бонусов за личные достижения в размере €10,42 млн. На третьем месте в клубе расположился бразилец Рафинья с базовым окладом в €16,67 млн.

Несмотря на существенное улучшение финансовых возможностей "Барселоны", позволивших заявить обладателя "Золотого мяча" Родри, каталонцы все еще серьезно уступают главным конкурентам по общему зарплатному фонду.

Абсолютным лидером всей испанской Примеры остается нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, чей гарантированный оклад зафиксирован на отметке €71,67 млн в год.

Вторую строчку также удерживает представитель "сливочных" Винисиус Жуниор, зарабатывающий около €50 млн за один футбольный сезон.