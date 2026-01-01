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"Нефтехимик" по буллитам обыграл "Салават Юлаев" и взял 500-ю победу в КХЛ

"Нефтехимик" во вторник, 10 ноября 2026 года, дома победил "Салават Юлаев" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0), в серии послематчевых бросков хозяева были точнее – 2:1.

"Нефтехимик" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

©Charles Mann/Shutterstock/Fotodom

У победителей шайбы забросили Никита Хоружев (24-я минута), Севастьян Соколов (43-я) и Евгений Митякин (47-я). У уфимцев отличились Шелдон Ремпал (29-я), Девин Броссо (35-я) и Артем Набиев (53-я).

Для "Нефтехимика" эта победа стала 500-й в истории выступлений клуба в КХЛ. Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Жаровский провел 100-й матч в лиге.

После игры нижнекамцы с 31 очком идут вторыми в таблице Восточной конференции, уфимская команда с 26 очками занимает третье место.

В следующем туре "Нефтехимик" 14 ноября примет "Авангард". "Салават Юлаев" 12 ноября дома сыграет "зеленое дерби" с "Ак Барсом".

В другом матче дня минское "Динамо" разгромило "Авангард". Омский клуб не смог поразить ворота соперника.

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Метки: КХЛ хоккей
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