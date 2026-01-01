"Нефтехимик" по буллитам обыграл "Салават Юлаев" и взял 500-ю победу в КХЛ

У победителей шайбы забросили Никита Хоружев (24-я минута), Севастьян Соколов (43-я) и Евгений Митякин (47-я). У уфимцев отличились Шелдон Ремпал (29-я), Девин Броссо (35-я) и Артем Набиев (53-я).

Для "Нефтехимика" эта победа стала 500-й в истории выступлений клуба в КХЛ. Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Жаровский провел 100-й матч в лиге.

После игры нижнекамцы с 31 очком идут вторыми в таблице Восточной конференции, уфимская команда с 26 очками занимает третье место.

В следующем туре "Нефтехимик" 14 ноября примет "Авангард". "Салават Юлаев" 12 ноября дома сыграет "зеленое дерби" с "Ак Барсом".

В другом матче дня минское "Динамо" разгромило "Авангард". Омский клуб не смог поразить ворота соперника.