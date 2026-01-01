Носкова в двух сетах победила Гауфф на Итоговом чемпионате WTA

Соперницы провели неровный матч по качеству игры, заработав на двоих 20 брейк-пойнтов. Носкова оказалась эффективнее в ключевые моменты, реализовав пять из 11 возможностей взять чужую подачу.

Гауфф ответила двумя брейками при девяти брейк-пойнтах. Одной из главных проблем американской теннисистки стала нестабильность при вводе мяча в игру: Коко записала на свой счет восемь эйсов, но при этом совершила восемь двойных ошибок.

Благодаря этому успеху Носкова одержала вторую победу на групповом этапе (в первом туре она обыграла украинку Марту Костюк), набрала два очка и досрочно обеспечила себе выход в полуфинал турнира с первого места.

Кроме того, Линда сравняла счет в очном противостоянии с Гауфф – теперь в их личных встречах равенство (2:2), причем чешская спортсменка выиграла оба матча против американки в сезоне-2026.

В заключительном туре групповой стадии Линда Носкова сыграет против Джессики Пегулы, которая обыграла Марту Костюк.

Кори Гауфф, имеющая в активе одну победу и одно поражение, оспорит вторую путевку в стадию плей-офф в прямом поединке против украинки Марты Костюк. Игра запланирована на 12 ноября.

Ситуация во второй группе Итогового турнира WTA

Во второй группе Итогового турнира пока сыгран только первый тур, где уже определились явные фавориты. Лидерство захватила россиянка Мирра Андреева, которая в своем стартовом матче уверенно разгромила украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:0.

Вторую строчку в квартете занимает Арина Соболенко, сумевшая в упорной борьбе переиграть чешку Каролину Мухову в двух сетах – 7:6, 7:5.

Мухова и Свитолина пока остаются без набранных очков.

Следующие встречи в этом квартете пройдут уже в ночь на 12 ноября. Сначала на корт выйдут "неудачницы" первого круга Свитолина и Мухова, которые разыграют очки для сохранения шансов на плей-офф.

Сразу после них состоится главный матч тура между Соболенко и Андреевой, победительница которого с большой долей вероятности обеспечит себе досрочный выход в полуфинал соревнований.