Нулевая ничья в Оренбурге помешала ЦСКА приблизиться к "Зениту" и "Динамо"

В этой встрече у москвичей прослеживались явные проблемы с реализацией моментов и креативом в финальной трети поля. Оборона "Оренбурга" действовала плотно, лишив пространства ключевых атакующих игроков ЦСКА.

В таблице ЦСКА идет третьим с 26 очками. Лидирует московское "Динамо" – 28 очков после 13 матчей, на второй строке "Зенит" – 27 баллов после 12 встреч.

Хотя на данный момент на первой строчке идет московское "Динамо", петербургский "Зенит" имеет игру в запасе. В случае победы 2 ноября над "Крыльями Советов" в Самаре действующий чемпион вернет себе единоличное лидерство в РПЛ.

"Оренбург" занимает шестое место с 17 очками и продлил свою серию без поражений в РПЛ до пяти матчей.

Беспроигрышная серия из пяти матчей выглядит особенно ярко на фоне провального старта сезона. После смены главного тренера в начале осени команда стабилизировала игру в обороне.

На своем поле "Оренбург" традиционно играет агрессивно. В текущем сезоне они уже отбирали очки у топ-клубов в родных стенах, и нулевая ничья с ЦСКА подтверждает их статус неудобного соперника для фаворитов.

В следующем туре ЦСКА 7 ноября на выезде сыграет с "Краснодаром", а "Оренбург" 8 ноября в гостях встретится с "Крыльями Советов".