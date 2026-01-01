ПСЖ планирует выкупить хавбека Батракова у "Галатасарая" за €60 млн

Интерес к российскому атакующему полузащитнику "Галатасарая" Алексею Батракову проявляет ПСЖ, сообщает Sport.fr.

Парижане изучают возможность его приглашения уже в ближайшее трансферное окно.

Изначально в январе не планировалось приобретать игрока группы атаки. Однако ожидаемое отсутствие Кварацхелии минимум на шесть месяцев вынудило главного тренера Луиса Энрике и спортивного директора Луиса Кампоса скорректировать трансферную стратегию.

В контракте Батракова прописана сумма отступных около €60 млн. Этот пункт может упростить переговоры парижан с клубом российского футболиста, хотя возможная сделка все равно потребует существенных финансовых вложений.

Батраков остается лишь одним из нескольких рассматриваемых вариантов. Луис Энрике стремится сохранить вариативность в атаке после потери одного из ключевых исполнителей.

Карьера Алексея Батракова

Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива", в систему которого он попал в шестилетнем возрасте. Стремительный взлет полузащитника начался в сезоне-2024/2025, когда он ворвался в основной состав железнодорожников и стал главным открытием Российской премьер-лиги.

Несмотря на скромные габариты, хавбек за счет высокой футбольной эрудиции, техники и мастерского исполнения стандартных положений быстро закрепился в статусе ключевого игрока центра поля. В первой половине того чемпионата Батраков возглавил список бомбардиров и лучших ассистентов лиги по системе "гол плюс пас", что привлекло к нему внимание ведущих европейских скаутов.

Летом 2026 года полузащитник принял решение продолжить карьеру за рубежом. 20 августа "Галатасарай" официально объявил о переходе 21-летнего россиянина.

Стамбульский гранд выплатил "Локомотиву" за трансфер €25 млн, еще €3 млн были предусмотрены в качестве бонусных выплат. Сделка стала рекордной продажей в истории московского клуба, а сам Батраков оказался первым российским футболистом за всю 121-летнюю историю "Галатасарая".

Контракт с игроком был подписан на пять лет – до лета 2031 года, а сумма отступных составила €60 млн.

Адаптация в новой команде прошла мгновенно. Главный тренер стамбульцев встроил Батракова в атакующую линию, где россиянин быстро сыгрался с нигерийским форвардом Виктором Осимхеном.

Настоящий фурор полузащитник произвел на международной арене: в рамках общего этапа Лиги чемпионов он забил четыре мяча, отметившись голами в ворота "Барселоны" и "Лилля", а также оформив победный дубль в матче против "Штутгарта". По итогам еврокубковых недель УЕФА неоднократно включал Батракова в символическую сборную лучших игроков Европы.

Столь яркое выступление в Лиге чемпионов сделало хавбека главной трансферной целью для европейских топ-клубов на ближайшее зимнее окно. Французский ПСЖ рассматривает возможность выплаты прописанных в контракте отступных в размере €60 млн уже в январе 2027 года.

Параллельно за игроком следят скауты английских "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". При этом представители футболиста отмечают, что переезд в Турцию полностью снял юридические и технические барьеры для его потенциального трансфера в Английскую премьер-лигу. Чтобы сохранить своего лидера, руководство "Галатасарая" уже инициировало переговоры о продлении контракта с увеличением суммы выкупа до €100 млн.