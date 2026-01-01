Ромелу Лукаку перешел в "Фенербахче" из "Наполи"

"Здравствуйте, дорогие болельщики «Фенербахче». Для меня большая честь и привилегия присоединиться к вашему клубу и быть частью команды с такой удивительной историей. Честно говоря, у нас отличная команда, очень рад быть частью такого сильного состава. Каждый день я буду усердно работать, выкладываться по максимуму на тренировках, чтобы помогать команде наилучшим образом. Хочу отдать должное каждому моменту, проведенному на поле, чтобы команда выигрывала свои матчи", – говорится в заявлении.

Игрок поблагодарил тренера и руководство клуба за доверие. Он подчеркнул, что на 100% готов выйти на поле. Для него это тоже эмоциональный момент.

"Потому что через много лет возвращаюсь в Турцию. Как вы знаете, я жил здесь в детстве и именно здесь вместе с отцом открыл для себя мир профессионального футбола", – приводит слова Лукаку сайт "Фенербахче".

В прошедшем сезоне 33-летний форвард провел семь матчей во всех турнирах и забил один мяч. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €6 млн.

Карьера Лукаку

Ромелу Лукаку – бельгийский нападающий, лучший бомбардир в истории национальной сборной (93 гола). За 17 лет в европейском футболе форвард выступал в чемпионатах Бельгии, Англии и Италии. Всего на клубном уровне провел 707 официальных матчей, забил 338 мячей и отдал 114 результативных передач, дважды выиграв Серию А с "Наполи" и один раз – с миланским "Интером". Суммарная стоимость его трансферов за карьеру превысила €300 млн.

Главные этапы европейской карьеры:

Восхождение в Бельгии ("Андерлехт", 2009–2011). Воспитанник клуба дебютировал во взрослом футболе в 16 лет. Выиграл чемпионат Бельгии и стал лучшим бомбардиром лиги (41 гол в 98 матчах).

Английский период ("Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон", "МЮ", 2011–2019). Переехав в АПЛ, ярче всего раскрылся в "Эвертоне", где забил 87 голов и стал лучшим бомбардиром клуба в эпоху Премьер-лиги. В 2017 году перешел в "Манчестер Юнайтед" за £75 млн (42 гола в 96 матчах).

Золотая эпоха в Милане ("Интер", 2019–2021, 2022–2023). Под руководством Антонио Конте привел команду к чемпионству в Серии А и был признан MVP итальянского чемпионата. Всего за миланцев забил 78 голов.

Трансферный рекорд и аренды ("Челси", "Рома", 2021–2024). Летом 2021 года вернулся в "Челси" за рекордные для лондонцев €115 млн, но не закрепился в составе и уходил в аренды в "Интер" и "Рому" (21 гол за римлян).

Период в Неаполе ("Наполи", 2024–2026). Воссоединившись с Конте, стал главной ударной силой неаполитанцев. За два сезона забил 34 гола и помог клубу завоевать чемпионский титул Серии А в 2025 году, а также взять серебро в 2026-м.

В сборной Лукаку – главная ударная сила "золотого поколения" сборной Бельгии. Он бронзовый призер ЧМ-2018 и лучший бомбардир в истории национальной команды (93 гола в более чем 120 матчах).