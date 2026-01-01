Зрители долгое время не могли увидеть заброшенных шайб из-за надежной игры вратарей и плотной обороны обеих команд.

Единственную и победную шайбу в этой встрече в середине третьего периода, на 48-й минуте, забросил защитник хозяев Никита Смирнов, сумевший распечатать ворота гостей. В оставшееся до финальной сирены время новосибирцы грамотно удержали добытое преимущество.

Эта важная виктория позволила сибирскому клубу прервать впечатляющую четырехматчевую победную серию "Автомобилиста", который подходил к этой встрече в отличной игровой форме.

Благодаря набранным двум очкам "Сибирь" после 29 проведенных встреч довела свой актив до 26 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, приблизившись к зоне плей-офф.

Екатеринбургский "Автомобилист", несмотря на поражение, сохранил позиции в верхней части таблицы и с 31 очком после 27 сыгранных матчей идет пятым на Востоке.

Далее в календаре чемпионата "Автомобилист" продолжит выездную серию и 22 ноября на чужом льду сыграет с нижегородским "Торпедо". На следующий день, 23 ноября, "Сибирь" перед своими болельщиками дома примет череповецкую "Северсталь".