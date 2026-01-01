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  3. УЕФА готовится инициировать уголовное дело против главы ФИФА Инфантино – Sky News

УЕФА готовится инициировать уголовное дело против главы ФИФА Инфантино – Sky News

УЕФА намерен привлечь к ответственности Джанни Инфантино и ряд должностных лиц ФИФА в связи с попыткой продажи акций чемпионата мира частным инвесторам по статье 158 Уголовного кодекса Швейцарии ("злоупотребление доверием"), сообщает в четверг, 27 августа 2026 года, телеканал Sky News. По его данным, для сбора доказательств УЕФА направил судебные запросы в ФИФА, а также в американские финансовые институты, включая JPMorgan Chase, Thrive Capital и ее генерального директора Джошуа Кувшнера.

В материалах говорится, что скрытая структура сделки "нанесла прямой ущерб репутации, управленческим полномочиям и коммерческим связям ФИФА", повлекла убытки для организации и 55 национальных ассоциаций УЕФА. Параллельно в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка подан гражданский иск, информирует канал.

Хронология скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино

  • 28 июля 2026 года – план приватизации. Инфантино тайно отправляет письма руководителям 211 национальных ассоциаций. Он предлагает передать коммерческие права на ЧМ в новую дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) и продать 20% ее акций американским частным инвесторам во главе с Джошуа Кушнером (родственником зятя президента США Дональда Трампа) за $4,2 млрд. Взамен Инфантино обещает каждой ассоциации по $40 млн за одобрение сделки, установив дедлайн до 19 сентября.
  • 28–29 июля – глобальный бойкот. УЕФА жестко критикует план, заявив, что "футбол не принадлежит ФИФА". Все 55 европейских сборных объявляют бойкот турнирам ФИФА. На следующий день к бойкоту присоединяется североамериканская КОНКАКАФ.
  • 31 июля – полный крах идеи. Под угрозой развала мирового футбола Инфантино официально извещает об отмене плана по приватизации ЧМ, отмечая, что проект "вызвал ненужные расколы".
  • 4 августа – внутренний раскол. От Инфантино отдаляются ключевые союзники. Исполняющий обязанности генсека ФИФА Маттиас Графстрём в утекшем письме называет произошедшее "предосудительным". Иордания обвиняет Инфантино в шантаже финансовой помощью ради поддержки на грядущих выборах.
  • 10–14 августа – потеря доверия. Крупные футбольные ассоциации (включая Ирландию и Новую Зеландию) массово отзывают поддержку Инфантино на выборах президента ФИФА (намечены на март 2027 года). Руководители трех футбольных конфедераций подписывают открытое письмо с обвинениями Инфантино в превышении полномочий.

Ранее Трамп поддержал Инфантино на фоне кризиса в мировом футболе.

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Метки: УЕФА футбол чемпионат мира
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