УЕФА готовится инициировать уголовное дело против главы ФИФА Инфантино – Sky News

УЕФА намерен привлечь к ответственности Джанни Инфантино и ряд должностных лиц ФИФА в связи с попыткой продажи акций чемпионата мира частным инвесторам по статье 158 Уголовного кодекса Швейцарии ("злоупотребление доверием"), сообщает в четверг, 27 августа 2026 года, телеканал Sky News. По его данным, для сбора доказательств УЕФА направил судебные запросы в ФИФА, а также в американские финансовые институты, включая JPMorgan Chase, Thrive Capital и ее генерального директора Джошуа Кувшнера.