УЕФА готовится инициировать уголовное дело против главы ФИФА Инфантино – Sky News

В материалах говорится, что скрытая структура сделки "нанесла прямой ущерб репутации, управленческим полномочиям и коммерческим связям ФИФА", повлекла убытки для организации и 55 национальных ассоциаций УЕФА. Параллельно в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка подан гражданский иск, информирует канал.
Хронология скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино
- 28 июля 2026 года – план приватизации. Инфантино тайно отправляет письма руководителям 211 национальных ассоциаций. Он предлагает передать коммерческие права на ЧМ в новую дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) и продать 20% ее акций американским частным инвесторам во главе с Джошуа Кушнером (родственником зятя президента США Дональда Трампа) за $4,2 млрд. Взамен Инфантино обещает каждой ассоциации по $40 млн за одобрение сделки, установив дедлайн до 19 сентября.
- 28–29 июля – глобальный бойкот. УЕФА жестко критикует план, заявив, что "футбол не принадлежит ФИФА". Все 55 европейских сборных объявляют бойкот турнирам ФИФА. На следующий день к бойкоту присоединяется североамериканская КОНКАКАФ.
- 31 июля – полный крах идеи. Под угрозой развала мирового футбола Инфантино официально извещает об отмене плана по приватизации ЧМ, отмечая, что проект "вызвал ненужные расколы".
- 4 августа – внутренний раскол. От Инфантино отдаляются ключевые союзники. Исполняющий обязанности генсека ФИФА Маттиас Графстрём в утекшем письме называет произошедшее "предосудительным". Иордания обвиняет Инфантино в шантаже финансовой помощью ради поддержки на грядущих выборах.
- 10–14 августа – потеря доверия. Крупные футбольные ассоциации (включая Ирландию и Новую Зеландию) массово отзывают поддержку Инфантино на выборах президента ФИФА (намечены на март 2027 года). Руководители трех футбольных конфедераций подписывают открытое письмо с обвинениями Инфантино в превышении полномочий.
Ранее Трамп поддержал Инфантино на фоне кризиса в мировом футболе.