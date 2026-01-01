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«Они сотворили невозможное»

Операция «Тайфун» немецкого командования по взятию Москвы началась 30 сентября 1941 года. Ее задачей было прорвать советскую оборону, окружить основные силы Красной армии на подступах к столице, захватить Москву до наступления зимы и пройти маршем триумфаторов по брусчатке Красной площади, показав миру, что нет силы, сравнимой с боевой мощью вермахта.

Сначала все развивалось по плану. 7 октября агрессоры замкнули два крупных окружения Красной армии под Вязьмой и Брянском и двинулись к Можайской линии обороны. Но именно в этот период войска вермахта столкнулись с 316-й стрелковой, а впоследствии 8-й гвардейской Панфиловской дивизией, формировавшейся в Казахской и Киргизской ССР. Командир дивизии генерал-майор Иван Панфилов отказался от традиционных методов обороны, т. е. выстраивания сил сплошной линией вдоль всего фронта, он применил новую тактику, которой противник не ожидал. «Тайфун» натолкнулся на железную стену. Блицкриг захлебнулся. Отпор панфиловцев не просто остановил наступление, но заставил агрессоров откатиться на прежние рубежи и еще месяц копить силы для второй попытки прорыва обороны Москвы, также обреченной на провал.

Командовавший 4-й танковой группой вермахта генерал-полковник Эрих Гепнер писал в донесениях: «Нам противостоит дикая дивизия, воюющая в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти».

О мужестве защитников Москвы говорил на недавней встрече, посвященной 85-летию подвига панфиловцев, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. «Люди, которые стеной нерушимой защитили нашу столицу там, на Волоколамском шоссе, на разъезде Дубосеково, сделали невозможное. Те, кто сегодня пытается понять, как это можно было сделать, этого понять не могут – это невозможно. Они сотворили невозможное. Если не боги, то титаны. Они полубоги», – заявил Мединский.

«Ушли в бессмертие»

Как уже говорилось, в день начала Волоколамского сражения места боевой славы советских солдат посетила делегация посольства Казахстана вместе с представителями дипломатического корпуса, МИДа России, правительства Московской области и депутатами Московской областной Думы, а также с активистами ветеранских и общественных организаций, военными историками, родственниками панфиловцев.

Заместитель главы Волоколамского муниципального округа Надежда Большакова напомнила: «Они дали необходимое время для того, чтоб собраться с силами и не пропустить к Москве фашистов. Мы должны знать и помнить этот подвиг. Я желаю каждому из нас и, прежде всего, нашим детям помнить подвиг панфиловцев, сохранять историческую память».

«Память о тех днях объединяет наши народы. Мы отдаем этот долг памяти для того, чтобы передать ее будущим поколениям и храним ее как живой мост между нашими народами и странами. И сегодня Казахстан остается верен принципам мира, добрососедства и уважения исторической правды», – сказал советник-посланник посольства Республики Казахстан в России Ерлан Шамишев.

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«85 лет назад здесь развернулось одно из ключевых сражений, которое во многом решило исход битвы за Москву. Планам врага не суждено было сбыться благодаря 316-й стрелковой дивизии, которая вместе с другими частями Красной армии встала непреодолимой преградой на Волоколамском направлении», – заявил представитель Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-майор Андрей Колесников.

Депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев отметил, что мемориал у Дубосеково остается одним из главных мест сохранения памяти о защитниках Москвы. «Именно здесь подразделение Панфилова проявило массовый героизм, остановив врага. Солдаты сражались, проявляя невероятную силу духа. Они сделали невозможное и ушли в бессмертие», – сказал он.

Вместе с официальными лицами в акции приняли участие активисты АНО «Путь к традициям», общества «Содружество», Казахской автономии, Клуба казахской культуры и действующего в Москве с 2008 года Фонда содействия развитию дружбы народов и национальных культур «Астана». «Посещение Музея героев-панфиловцев принесло всем множество теплых впечатлений от дружеского чаепития и великолепного концерта. В дороге было организовано чаепитие с баурсаками. На обратном пути все, кто был в автобусе, а это 50 человек, дружно пели песни на казахском и русском языках», – говорится в сообщении казахской общественной организации российской столицы.

«Передать подвиг молодому поколению»

85-летие сражения в Дубосеково отметили и жители южной столицы Казахстана, представители общественных и ветеранских организаций, школьники и студенты. Они собрались у Вечного огня в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы отдать дань памяти погибшим при обороне Москвы бойцам стрелковой дивизии, сформированной в Алма-Ате.

Важным днем для всех народов бывшего СССР и в первую очередь для казахстанцев считает дату сражения председатель общественного объединения «Союз офицеров» Махмут Телегусов. Выступая на митинге, он сказал: «Бойцы совершили массовый подвиг при защите города Москвы, отстояли Москву, создали условия для перехода в решительное наступление советских войск. Говорили, что гитлеровцы непобедимы. Но они были там разбиты наголову. Мы должны этим гордиться, мы не должны забывать героизм, мужество наших отцов и дедов. Мы должны чтить их память, передавать молодежи и на их примерах учить подрастающее поколение».

Основатель военно-патриотического клуба «Краснознамённый крейсер «Киров» Бахытжан Перимбетов убежден: бойцов Панфиловской дивизии, всех казахстанцев, погибших в Великой Отечественной войне, нельзя забывать. «Моя сугубо личная позиция гражданская – в честь памяти своего отца. Он в 1943-м ушел на войну, в 1955-м вернулся. Его старший брат ушел на войну в 1941-м и без вести пропал в 1943-м. Мы верим в дружбу народов, в великое единство, великое боевое братство наших отцов и дедов, в окопах стоящих плечом к плечу, локтем к локтю».

«Этот знаменательный день битвы под Москвой в памяти нашего молодого поколения, – сказал активист. – Мы пришли в Парк 28 гвардейцев-панфиловцев возложить цветы для того, чтобы этот подвиг никогда не был потерян в их сердцах, в их глазах. Этот Вечный огонь горит именно для молодого поколения. Все, кто пришел сюда, помнят этот подвиг. Это наша общая Победа!»