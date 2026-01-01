К концу 2027 года средняя страховая пенсия, согласно прогнозам правительства, может вырасти на 2491,53 руб., составив 28.849,09 руб. Оценка приблизительная, поскольку вместо точной стоимости одного ИПК в 2027 году указаны проценты предстоящей двухэтапной индексации.

Согласно проекту бюджета СФР, с 1 февраля повышение запланировано на 6,8%, с апреля – еще на 3,3%. Размер первой индексации зависит от инфляции, второй – от уровня зарплат в экономике и доходов СФР. И в том и другом случае цифры предварительные.

В частности, данные о фактической инфляции за 2026-й Росстат представит ближе к середине января следующего года. Многое указывает на то, февральскую индексацию придется пересматривать по той причине, что в четвертом квартале текущего года сохраняется устойчивый рост цен на товары и услуги.

В октябре Банк России повысил прогноз по инфляции в этом году до 7,1–7,6% с 6–7%. В пресс-релизе, выпущенном по итогам совещания совета директоров ЦБ, отмечено, что в третьем квартале 2026 года рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во втором квартале. Ощутимо вырос и аналогичный показатель базовой инфляции – с 4,5% до 6,2%.

«Несмотря на некоторое снижение ожиданий населения и бизнеса в октябре, в целом в последние месяцы они находятся вблизи максимальных уровней за два года. Выросли ожидания участников финансового рынка и аналитиков», – констатирует регулятор.

В конце октября и ноябре ситуация принципиально не изменилась. За неделю с 20 по 26 октября цены выросли 0,08%, с 27 октября по 2 ноября – снизились на 0,04%, с 3 по 9 ноября – подскочили 0,12%, с 10 по 16 ноября – еще на 0,19%.

Таким образом, накопленная инфляция с начала года достигла 6,53%. Если рост цен по итогам 2026-го превысит заложенные в проекте федерального бюджета 7,3%, то февральскую индексацию страховой и фиксированной части пенсии по старости придется корректировать. До 1 февраля у правительства и депутатов Госдумы для этого будет достаточно времени.

То же самое можно сказать и относительно апрельской индексации пенсионного балла. Заявленные в проекте бюджета 3,3%, так сказать, базовый уровень. Номинальный рост зарплат ожидался на уровне 7,9–8%, реальный же (за вычетом инфляции) – примерно на 2,2%. Учитывая высокие темпы инфляции на финише 2026-го, оба показателя могут измениться, чтобы страховые пенсии не отстали от зарплат.

Теперь о бюджете СФР. Доходы фонда в 2027 году ожидаются в сумме 19,914 трлн руб., расходы – 19,883 трлн руб., профицит – около 31,3 млрд руб. При этом расходы на обязательное пенсионное страхование (13,389 трлн руб.) превышают доходы (13,305 трлн руб.). В этом нет ничего необычного, дефицит в таких случаях всегда покрывает федеральный бюджет.

По данным Счетной палаты РФ, доля взносов по обязательным видам страхования (пенсионного; социального на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством; социального от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) превышает 60% доходов. Второй по значимости источник – трансферты из федерального бюджета на покрытие дефицита и целевые (детские пособия, материнский капитал, социальные выплаты). На третьем месте – пени и штрафы, доходы от инвестирования СФР временно свободных средств.

Объем поступлений страховых пенсионных взносов зависит от размера Фонда оплаты труда (ФОТ), который, согласно официальным прогнозам, в 2027 году составит 63,173 трлн руб. Надо понимать, что из-за ускорения инфляции сумма может увеличиться, поскольку часть работодателей решит поднять зарплаты сотрудникам. И в этом случае у СФР появится возможность увеличить апрельскую индексацию.

Ну а сейчас интрига вокруг стоимости пенсионного балла сохраняется, чего не было с момента введения ИПК в 2015 году, хотя были прецеденты, когда выплаты повышали дважды. Так, в 2017-м провели двухэтапную (с 1 февраля и с 1 апреля) индексацию пенсий. При этом в бюджете сразу было указано, что с 1 февраля стоимость балла составит 78,58 руб.

В 2022-м фиксированную и страховую части пенсий тоже повышали дважды. Первый раз проиндексировали планово на 8,6% (балл стал стоить 107,36 руб.) с 1 января. Второй раз дополнительно, по решению президента Владимира Путина, с 1 июня на 10% (стоимость балла составила 118,1 руб.)

Хотя стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в проекте бюджета на 2027 год не указана, примерную сумму рассчитать можно. Исходя из предлагаемых правительством параметров индексаций, с 1 февраля стоимость пенсионного балла предварительно составит 167,42 руб. (против 156,76 руб. в 2026 году), с 1 апреля – 172,94 руб., что должно обеспечить рост более чем на 10%.

Важный нюанс. Начиная с 2027-го, в течение календарного года будут действовать три стоимости пенсионного балла. С 1 по 31 января – стоимость предыдущего года, с 1 февраля по 31 марта – стоимость после повышения на уровень инфляции, с 1 апреля – стоимость с учетом индексации собственно пенсионного балла. Таким образом, в разные периоды ИПК теперь будет увеличиваться по-разному.