Freedom Holding Corp. выходит на рынок электронной коммерции с собственным маркетплейсом

О намерении расширить цифровую экосистему за счет маркетплейса сообщил основатель и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Новая площадка будет ориентирована на торговлю товарами и услугами и получит собственную логистическую инфраструктуру. По замыслу главы холдинга, она должна объединить продавцов и покупателей, а также создать дополнительные возможности для людей, которые хотят зарабатывать на продаже товаров и оказании услуг.

В качестве примера Турлов привел Amazon и Alibaba – платформы, которые выросли из торговых площадок в масштабные цифровые экосистемы с собственной инфраструктурой. Глава Freedom Holding Corp. рассчитывает развивать новый проект на длинном горизонте: по его оценке, подобные вложения не окупаются за пять лет, однако позволяют создать крупный бизнес, полезный для экономики страны.

SuperApp как основа цифровой экосистемы

Freedom SuperApp объединяет банковские, платежные, страховые и lifestyle-сервисы холдинга в одном приложении. Пользователи могут переключаться между продуктами группы через единый интерфейс, используя общую авторизацию и биометрическую аутентификацию. Согласно годовой отчетности, через SuperApp также доступны около 30 государственных услуг Казахстана, среди которых оплата налогов и штрафов, получение справок и использование цифровых документов.

Масштаб аудитории приложения отражает востребованность этой модели. В марте 2026 года месячная активная аудитория (MAU) составила 2,59 млн человек против 1,02 млн годом ранее. Прирост достиг 154%. Среднесуточное количество активных пользователей за тот же период увеличилось со 183 тыс. до 634,6 тыс. человек. Всего аудитория приложения насчитывает более 6 млн пользователей.

Растущая аудитория формирует базу для дальнейшего расширения экосистемы и привлечения пользователей к новым сервисам, включая будущий маркетплейс.

Торговля и путешествия внутри группы Freedom

У Freedom Holding Corp. уже есть опыт электронной коммерции. Казахстанский онлайн-супермаркет Arbuz продает продукты и товары повседневного спроса. В годовом отчете холдинг указывает его как актив онлайн-торговли. В 2024 финансовом году группе принадлежало 94,73% Arbuz; в 2025-м она выкупила оставшиеся 5,27% и стала единственным владельцем.

Продажи товаров и услуг группы в 2026 финансовом году составили $97,4 млн против $40,1 млн годом ранее. Рост на 143% компания связала с увеличением активности покупателей Arbuz и расширением телекоммуникационного бизнеса.

Туристические сервисы представлены платформами Aviata и Chocotravel. В апреле 2023 года Freedom Holding объявила о соглашении по их приобретению у Chocofamily за $32,3 млн. Обе площадки работают с авиабилетами и туристическими услугами. Freedom Ticketon продает билеты на концерты, спектакли и другие мероприятия.

Стриминг Тимура Турлова

Freedom Media развивает стриминговую платформу с зарубежными проектами и собственным производством. Среди международных правообладателей, с которыми заключены соглашения, называются Paramount, Sony, Disney, Warner и NBCUniversal. О планах вложить в сервис около $50 млн за пять лет и довести долю казахоязычного контента примерно до 70% сообщил Тимур Турлов.

За финансовый год, завершившийся 31 марта 2026 года, сегмент Other принес Freedom Holding Corp. $172,8 млн – около 8% консолидированной выручки. В отчетности перечислены входящие в него электронная коммерция, платежный процессинг, онлайн-продажа билетов и агрегирование авиаперевозок. Маркетплейс дополнит портфель собственной логистикой и торговлей.