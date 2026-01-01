Международный холдинг Freedom Holding Corp., основанный Тимуром Турловым, опубликовал результаты второго квартала 2027 финансового года. Он завершился 30 сентября 2026 года. Консолидированная выручка выросла с $503,6 млн до $910,1 млн год к году. Основной вклад в ее увеличение внесли банк и страхование: по данным компании, оба сегмента более чем удвоили доходы год к году.

При этом структура бизнеса стала менее зависимой от брокерского направления. На банковские и страховые операции в сумме пришлось около 65,6% квартальной выручки, на брокерские – 24,4%, на прочие направления – около 9,9%.

Чем занимается Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. – материнская компания международной финансовой группы, основной рынок которой – Казахстан. По актуальному раскрытию, группа присутствует в 27 странах и объединяет более 13 тыс. сотрудников. Ее акции обращаются на Nasdaq, Казахстанской фондовой бирже KASE и Astana International Exchange.

Сегодня группа объединяет брокерские и инвестиционно-банковские услуги, розничный и корпоративный банкинг, страхование, платежные сервисы, электронную торговлю, продажу билетов, облачные и телекоммуникационные решения. В Казахстане ее экосистему представляют банк Freedom, брокерские компании Freedom, страховые компании Freedom Life, Freedom Insurance, а также Arbuz.kz, Freedom Ticketon и другие потребительские сервисы.

Начало предпринимательской истории Тимура Турлова компания относит к 2008 году. Формирование нынешнего публичного холдинга – отдельный этап: в ноябре 2015 года было заключено соглашение об объединении активов Турлова с BMB Munai через обратное приобретение. Такая сделка позволяет частному бизнесу войти в структуру уже существующей публичной компании, передача активов проходила поэтапно до ноября 2017 года. В 2019 году акции Freedom Holding вышли на Nasdaq.

Дальнейшее развитие расширило периметр группы Freedom Holding за пределы брокерских услуг. В декабре 2020 года холдинг приобрел казахстанский Kassa Nova Bank и американского брокера Prime Executions, впоследствии работающего под брендом Freedom Capital Markets. В мае 2022 года в его состав вошли страховые компании. В апреле 2024 года казахстанский банк запустил Freedom SuperApp – приложение, объединяющее банковские операции, платежи, страхование и повседневные сервисы.

Как изменились прибыль и масштаб бизнеса Тимура Турлова

Чистая прибыль Freedom Holding за отчетный квартал составила $46,1 млн против $35,7 млн годом ранее. Рост достиг 29%, а относительно предыдущего квартала – 45,5%. Разводненная прибыль на акцию, учитывающая потенциальное увеличение числа акций, поднялась с $0,58 до $0,76, или примерно на 31%.

За первое полугодие 2027 финансового года (апрель-сентябрь 2026-го) холдинг получил $1,64 млрд выручки. Это на 60% больше сопоставимого результата годом ранее. Чистая прибыль за шесть месяцев увеличилась на 6,4%, до $77,7 млн. Таким образом, во втором квартале темпы роста прибыли заметно ускорились.

Рост доходов сопровождался увеличением затрат. Квартальные расходы достигли $859,9 млн против $446,2 млн годом ранее: компания связывает динамику прежде всего со страховыми выплатами, процентными расходами, оплатой труда и расширением административных и маркетинговых затрат. Прибыль до налогообложения при этом снизилась с $57,5 млн до $50,2 млн. Увеличить итоговую чистую прибыль позволило сокращение расходов по налогу на прибыль – с $21,8 млн до $4,2 млн.

На 30 сентября 2026 года совокупные активы достигли $16,61 млрд против $13,16 млрд на конец марта. Собственный капитал вырос на 35,3%, до $2,02 млрд. Среди крупных статей активов – инвестиционные ценные бумаги на $5,19 млрд и выданные кредиты на $2,47 млрд.

Банковский бизнес Тимура Турлова почти утроил выручку

Выручка банковского сегмента увеличилась на 182%, со $105,7 млн до $298,1 млн. Его доля в консолидированном результате по выручке составила около 32,8%. Компания Тимура Турлова объясняет динамику ростом процентных доходов на фоне расширения кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги, а также результатами торговых и валютных операций.

Чистая прибыль банковского направления за квартал составила $50,3 млн. Клиентская база сегмента на конец сентября достигла 5,934 млн – она выросла на 908 тыс., или примерно на 18,1%, больше, чем на 31 марта 2026 года.

Важным событием стало завершение 31 июля приобретения контроля над Turkish Bank A.Ş., переименованным в Freedom Bank A.Ş. По оценке руководства, действующий местный банк должен стать основой для развития цифровых финансовых услуг группы в стране. Это расширяет географию банковского бизнеса Freedom Holding Corp.

Страхование вышло на первое место по доходам в Freedom Holding Corp.

Страховой сегмент с квартальной выручкой $299,2 млн немного опередил банковский. На него пришлось около 32,9% выручки холдинга. Главным фактором роста компания называет пенсионные аннуитеты – договоры, предусматривающие регулярные выплаты застрахованному человеку. Увеличение числа новых договоров сопровождалось притоком страховых премий.

Чистый страховой доход группы вырос со $102,8 млн до $254,8 млн, или на 148%. В годовом отчете компания отдельно указывает, что операции с собственными ценными бумагами ведутся во всех четырех сегментах, включая страхование.

Чистая прибыль страхового направления за квартал составила $9,9 млн. Одновременно холдинг сообщил об усилении внешней рейтинговой оценки страховых компаний: 4 сентября Moody’s впервые присвоило Freedom Life рейтинг финансовой устойчивости Baa3, а Freedom Insurance – Ba1, в обоих случаях со стабильным прогнозом.

Брокерский сегмент Freedom Holding Corp. остается основным источником сегментной прибыли

Брокерский бизнес принес $222,2 млн выручки. На направление пришлось около четверти выручки группы, а по чистой прибыли оно сохранило наибольший вклад среди четырех сегментов: его результат достиг $115,2 млн. Число брокерских клиентов за полгода увеличилось с 858 тыс. до 907 тыс.

Другие направления бизнеса Тимура Турлова: цифровые сервисы и новые приобретения

Прочие направления увеличили квартальную выручку на 161%, до $90,5 млн. Компания связывает рост с телекоммуникациями, онлайн-торговлей и другими цифровыми услугами. Клиентская база этой категории достигла 1,553 млн против 1,105 млн на конец марта – прирост составил около 40,5% за полгода.

В официальном релизе Freedom Holding Corp. связывает общую динамику результатов с инвестициями в расширение группы. В отчетном квартале холдинг Freedom Тимура Турлова приобрел 100% эстонской Wallet Solutions OÜ, поставщика услуг в сфере виртуальных активов. В сентябре дочерняя Freedom Kazakhstan Ltd. получила 60% Bilim Group, развивающей образовательные технологии: автоматизацию учебных процессов, кадровые сервисы и цифровые библиотеки.

Квартальные результаты отражают диверсификацию бизнеса Тимура Турлова: банк и страхование формируют основную часть выручки, брокерский бизнес обеспечивает наибольшую сегментную прибыль, а новые направления продолжают расширяться.