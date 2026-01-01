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Пройдет еще более сотни лет, прежде чем в этих краях появятся первые угольные предприятия – копи, на смену которым затем придут шахты и разрезы. Первые тонны вывозили на лошадях, а сегодня объемы кузбасской угледобычи исчисляются сотнями миллионов тонн ежегодно. Но цифры и факты из истории дают лишь общее представление о том, как устроена отрасль, которая обеспечивает основы энергетической безопасности страны.

Чтобы почувствовать масштаб и величие угледобычи, работу горняков и шахтеров нужно увидеть своими глазами. Сделать это можно в Кемерове, где угольная компания «Кузбассразрезуголь» уже более пяти лет организует промышленные экскурсии на Кедровский разрез – одно из старейших предприятий по открытой добыче угля в регионе.

Ежегодно такой возможностью пользуются несколько тысяч гостей со всей России и из зарубежных стран. Кедровский разрез стал по праву визитной карточкой промышленного угольного края и гостеприимно открывает свои горизонты. Только в этом году здесь побывали туристы из более чем 30 регионов нашей страны, а также из Белоруссии, Китая, ОАЭ, Чили, Египта и даже Аргентины.

Для промышленных туристов сегодня создано сразу три разных маршрута. Каждый из них – это настоящее путешествие во времени: от образования угля более 300 млн лет назад до современных технологий и масштабов его добычи.

Промышленный туризм позволяет гостям Кузбасса своими глазами увидеть современный профиль угледобычи – безопасной, технологичной и экологически ответственной ©Пресс-служба АО «УК «Кузбассразрезуголь»

«Сила угля Кузбасса»

С этой экскурсии в Кузбассе начался промышленный туризм, и она до сих пор остается одной из самых популярных среди гостей региона. Маршрут построен по принципу погружения в мир угледобычи и к самым истокам энергии: от истории образования угля до настоящего забоя с гигантской карьерной техникой.

Здесь каждый может почувствовать себя настоящим горняком, а еще узнать, почему уголь старше динозавров, и подняться на палубу гигантского 220-тонного самосвала. С этой высоты разрез открывается целиком, и становится понятно, почему горняки говорят о своей работе с такой гордостью.

Экскурсия включена в национальный брендовый тур «Кузбасс. Огонь в сердце» и неоднократно признавалась лучшим в России маршрутом промышленного туризма по итогам национальной премии «Маршрут года». Это еще раз подтверждает, что промышленное предприятие может быть полноценной туристической достопримечательностью, а знакомство с угледобычей – поводом приехать в регион.

©Пресс-служба АО «УК «Кузбассразрезуголь»

От забоя до «Забоя»

Новинкой туристического сезона – 2026 в Кузбассе стал запуск первого в регионе промышленно-гастрономического тура. И здесь тоже не обошлось без угольщиков. Компания «Кузбассразрезуголь» совместно с кемеровским рестораном «Забой» объединили в этом маршруте сразу три сюжета: историю, индустрию и кухню. Вместе они складываются в портрет угольной столицы России.

Это путешествие начинается в столице угольного края – городе Кемерове, который вырос вокруг угля. После осмотра главных городских достопримечательностей гости отправляются на Кедровский разрез, чтобы увидеть вдохновляющие промышленные пейзажи.

Маршрут завершается в антуражном шахтерском ресторане, известном далеко за пределами региона. Для тура здесь разработали особое меню, блюда которого передают уважение к шахтерскому труду, а еще теплоту и силу горняцких традиций. Ужин подают в стилизованном под шахтерский забой зале с отбойными молотками на стенах и столиками-вагонетками. Атмосфера шахтерского быта ощущается в каждой детали, а гастрономия становится еще одним способом рассказать историю Кузбасса.

«Развивая промышленный туризм, мы давно вышли за рамки традиционной демонстрации технологий, карьерной техники и панорамы горных работ. Новая экскурсия, в которую включен ужин в атмосфере шахтерского быта, сформирует у гостей более глубокое представление о регионе и горняцких традициях, культуре и гастрономии шахтерского края, характер которого определила угледобыча», – рассказывает директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

Открытые горизонты

Еще один маршрут по угольному разрезу рассчитан на молодежь, на долю которой сегодня приходится почти треть всех промышленных экскурсий. Им мало просто смотреть: они хотят всё попробовать и предпочитают современные форматы. Интерактивный маршрут дает возможность «примерить» основные профессии угольной отрасли. Гости меняют локации и пробуют себя в роли маркшейдера, геолога, горного диспетчера, водителя карьерного самосвала, машиниста экскаватора и даже начальника смены.

Особой популярностью среди гостей разреза всех возрастов пользуются соревнования по погрузке угля на радиоуправляемых моделях карьерной техники. Вот такое «погружение» в мир угля и технологий.

Кузбасс умеет удивлять, и начинать знакомство с ним лучше всего у истоков энергии – на угольном разрезе.