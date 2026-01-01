По данным исследователей, десяток регионов РФ, от Карелии до Калмыкии и Дагестана, уже испытывают дефицит питьевых подземных вод, а горным рекам Кавказа к 2050 году предрекают потерю 30–40% ледникового питания. За экологической риторикой проступила жесткая экономическая реальность: вода стала суровым ограничителем, который решает, где в стране можно строить заводы и курорты, а откуда капитал вынужден уходить.
Диагноз с оговорками
Определение «водное банкротство», подхваченное ведомствами, в мировой науке имеет строгие рамки. В статьях гидролога Каве Мадани под ним понимается забор воды сверх безопасных лимитов, наносящий необратимый или непомерно дорогой в восстановлении до исторических уровней ущерб рекам, водоносным горизонтам, почвам и ледникам. При этом российская карта дефицита, очерченная опрошенными «Профилем» экспертами, – Карелия, Калмыкия, Дагестан, Чувашия, Вологодская, Ленинградская, Курганская, Челябинская, Омская и Астраханская области – поражает географической пестротой. Но ставить в один ряд водоизбыточный Северо-Запад и полупустыни Прикаспия все же рискованно: если на юге проблема в недостаточном количестве осадков, то на севере добыче ресурса мешают вечная мерзлота, природная минерализация или низкая водообильность пород.
Жидкое оружие: вода не провоцирует войны, но всё чаще в них используется
Применять термин «водное банкротство» к российским регионам стоит осторожно, предупреждает завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ Наталья Фролова, ведь нехватка воды означает прежде всего удорожание ее доставки и очистки. Университетский профессор (МГУ), специалист по гидрогеологии Сергей Поздняков, со своей стороны, указывает на данные госмониторинга недр («Гидроспецгеология»): разведанные и принятые на баланс запасы подземных вод осваиваются слабо, а их добыча много лет падает. «Дорого и хлопотно вводить в эксплуатацию и содержать централизованные водозаборы подземных вод производительностью десятки и сотни тысяч кубометров в сутки, – объясняет этот экономический парадокс Поздняков. – И если есть альтернатива, выбирают поверхностные источники».
В итоге большинство территорий сталкиваются не с физическим исчезновением воды, а с финансово-техническими барьерами при ее подъеме и подготовке. Подземные горизонты остаются нетронутыми, поскольку муниципалитетам и бизнесу не по карману глубокие скважины и сложная фильтрация, а ветхие трубы превращают природную особенность в хозяйственный тромб.
Территории на сухом пайке
Болезненнее всего водный тормоз сработал на юге – в бассейне Дона, где живут около 13 млн человек (а с учетом населения всех регионов водосбора – до 29 млн) и где сток сокращается с 2007–2008 годов, а также на Ставрополье и Северном Кавказе. Падение уровня Эшкаконского водохранилища до критических отметок в марте 2026-го вызвало перебои с водой в Предгорном округе Кавказских Минеральных Вод (КМВ). По данным Института географии РАН, Эльбрус за 20 лет потерял более 20% льда, а ледники Большого Кавказа сжимаются на 1% в год, но гидрологи уточняют: деградация вершин меняет сток лишь в высокогорье с июля по октябрь. Корень кризиса на КМВ рукотворен: население выросло на 200 тыс. человек, новые санатории врезали коммуникации в сети 1970-х годов с износом свыше 85%, а в Ставрополе из-за обветшания Сенгилеевского водозабора дефицит достиг 100–150 тыс. кубометров в сутки, блокируя постройку жилья и заводов.
Критическая амортизация сетей на фоне засухи ведет к остановке производств, констатирует профессор Людмила Кирейчева, руководитель научного направления Федерального научного центра гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, приводя в пример Калмыкию, где водопроводы изношены более чем на 70%, площадь орошаемых земель сократилась со 112,2 тыс. до 30 тыс. га, закрываются кормовые цеха и наступает пустыня.
Крупная индустрия такие зоны обходит стороной, отмечают в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ): полный цикл выпуска тонны целлюлозы вовлекает в оборот от 350 кубометров воды, меди – до 300 кубометров, стали – 240 кубометров, химии – до 100 кубометров, и даже при замкнутых схемах свежий водозабор (от 3–15 кубометров на тонну стали до 30–65 кубометров на тонну целлюлозы) остается жестким барьером. Дорогая подача воды для обогащения руд и охлаждения агрегатов уже снижает рентабельность горнорудных комбинатов Южного Урала и юга Сибири. Показателен и урок бывшего целлюлозно-бумажного комбината на Байкале, который стоял у крупнейшего пресного озера планеты, но закрылся из-за жестких законодательных лимитов на сброс стоков и убыточности безотходной очистки, напоминают в РАВВ.
Дефицит или сложное качество ресурса отсекают водоемкие проекты: металлургия, лесохимия и поливной агропром упираются в потолок себестоимости, а новые производства выживают лишь тогда, когда маржа окупает дальнюю переброску воды или глубокую очистку на месте.
Золотые кубометры
На местах дорогая водоподготовка бьет по экономике через стоимость техприсоединения, тарифы для бизнеса и долговую нагрузку на бюджеты. В Дагестане в смете 28-миллиардного Каспийского прибрежного кластера 1,5 млрд рублей ушло на базовое водоснабжение, а 80-километровый водовод Чиркей – Махачкала – Каспийск для 900 тыс. жителей строят за счет инфраструктурного бюджетного кредита на 10,5 млрд рублей. Еще показательнее 46-километровый водовод Каспийск – Избербаш за 6,86 млрд рублей мощностью свыше 61 тыс. кубометров в сутки, где каждый суточный кубометр мощности с трубой обходится в 112 тыс. рублей. На Кавминводах в мастер-плане развития агломерации, подготовленном с участием государственного института развития в жилищной сфере, потребность в 38 объектах водоснабжения и канализации оценивается в 61 млрд рублей, а запуск водовода от Малкинского месторождения отложен до 2031 года.
Дело – труба: почему коммунальный ремонт не всегда решает проблему износа инженерных сетей
Главный генератор издержек кроется даже не в источниках, а в плачевном состоянии сетей, указывает Наталья Фролова со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ и Росстата. Утечки и неучтенный расход к 2024 году выросли до 23,2% всей подачи, замены требуют 43% водопроводов, но темп их обновления упал с 1,03 до 0,38% в год при целевых 5%. За 2018–2023 годы в сектор вложили 2,6 трлн рублей, однако рентабельность водоканалов сжалась с 7,25 до 3,08%, а половина из них убыточна. «Почти четверть воды теряется по дороге, и в отрасли нет денег, чтобы это исправить, поэтому дефицит неизбежно переходит в тарифы и бюджеты, – резюмирует эксперт. – Карта того, где строить можно, а где нельзя, будет определяться не климатом самим по себе, а тем, успеют ли территории вложиться в сети и водоподготовку раньше, чем инвесторы выберут соседние регионы».
В результате инвесторы на юге платят дважды: компенсируют прокладку труб через индивидуальные ставки за подключение и оплачивают сетевые потери в текущих тарифах, а региональные казначейства на десятилетия уходят в долговую кабалу инфраструктурных кредитов.
Сдвиги мелиорации
Сильнейший удар водного голода принимает агропром. Площадь орошаемых земель по стране с советских времен сжалась с 6,2 млн до 4,7 млн га при фактическом поливе около 1,4 млн га. В Крыму из 393,2 тыс. га мелиорируемых угодий до перекрытия Северо-Крымского канала «работало» 165,1 тыс. га, а после потери днепровской воды и череды засух к 2026 году фактически поливается около 21 тыс. га, поэтому аграрии меняют влаголюбивые рис, кукурузу и бахчевые на засухоустойчивые пшеницу, ячмень, горох, лен и подсолнечник. На Кубани ради сохранения рисоводства срочно реконструируют водохранилища. Там же, где вода доступна, идут масштабные вложения: Волгоградская область с 2014-го направила в орошение 10 млрд рублей, расширив полив в 2,5 раза (до 86,6 тыс. га) с целью освоить 160 тыс. га к 2034 году, а финансирование федерального проекта мелиорации выросло с 15,15 млрд рублей в 2025 году до 17,52 млрд в 2026-м.
Снизить водоемкость позволяет капельное орошение, которое в передовых хозяйствах Крыма экономит до 60% воды при росте урожайности садов и виноградников на 20–40%, а овощей – на 50–80%, отмечает Людмила Кирейчева, добавляя, что по итогам 2026 года капельный полив охватит 66% фактически орошаемых земель Крыма (13,9 тыс. га), а в Калмыкии местные племзаводы уже поливают 80 га дождевальными машинами в рамках планов вернуть в оборот 17 тыс. га к 2030 году.
Закрытые каналы, нулевая обработка почвы, мульчирование и датчики влажности сокращают поливной водозабор до 70%, считают в РАВВ, предлагая также направлять на поля богатые биогенными элементами очищенные стоки городов вместо их холостого сброса в Чёрное море. Однако директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда указывает на ценовые ножницы: «Новые технологии должны быть дешевыми, чтобы производить продукцию по ценам, которые может оплатить население. Пока умные технологии – роскошь, и науку, сеть метеостанций, бесплатные данные и субсидии на капельные системы должно обеспечить государство».
Самостоятельно вытянуть модернизацию на фоне удорожания электроэнергии для насосных станций фермеры не способны: проекты вроде зарегулирования крымской реки Салгир водохранилищем на 20 млн кубометров для полива 20 тыс. га в Красногвардейском районе требуют кооперации государства, ученых-мелиораторов и крупного агробизнеса.
Инвестиционный фильтр
Правила отбора крупных водных проектов, источником обеспечения расходов на реализацию которых являются госинвестиции, утверждены постановлением правительства РФ № 1189 в 2021 году. Заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты оцениваются по сугубо экономическим, а не гидрологическим критериям. В зачет идут доля частных вложений, число новых рабочих мест на миллион рублей кредита и покрытие долга налогами за 15 лет. Без прямого поручения президента или премьера деньги уходят туда, где есть инвестор и налоговая отдача, а не туда, где сильнее всего пересохли водозаборы.
Тарифы набирают скорость: почему платить за коммунальные услуги приходится все больше
Когда же регион спасают политическим решением, жесткость Водного кодекса диктует самые затратные схемы, указывают в РАВВ на примере строительства 300-километрового водовода из Волги в Калмыкию. В республике свыше 80% проб воды не проходят по качеству из-за минерализации, а в ряде малых сел вода перенасыщена литием, очистка от которого разорительна. Волжский водовод и реконструкция водохранилищ Чограйского и Цаган-Нур дадут питьевую воду 70–100% жителей и снизят потери на 30–50%, отмечает Людмила Кирейчева, но в РАВВ подчеркивают: гнать за сотни верст питьевую воду убыточно, ведь человек выпивает лишь три литра из суточного бытового норматива расхода в 180 литров. Эксперты предлагают узаконить подачу в краны «хозяйственно-бытовой воды» по отдельному тарифу, доводя до питьевого стандарта малые объемы на локальных установках у потребителя, чтобы не перегружать будущие тарифы гигантскими магистралями.
Водосбережение как фактор развития
Пока ЖКХ ждет регуляторных реформ, создания единой цифровой платформы мониторинга и цифровых двойников рек, крупная индустрия уже сделала водосбережение фактором устойчивости. Рост платы за водозабор и экологические риски подтолкнули заводы к ресурсной автономии: объем оборотного и повторного водоснабжения в России достиг 145 млрд кубометров в год. В металлургии, химии и нефтепереработке замкнутые циклы напрямую снижают издержки и страхуют бизнес от природного маловодья.
Передовые заводы проектируют водоочистку как ядро техпроцесса, приводят примеры эксперты РАВВ и МГУ. На новом этиленовом комплексе в Нижнекамске полностью исключен сброс стоков в водоемы, а на нефтеперерабатывающем комплексе в том же промышленном узле Татарстана мембранные установки очищают производственные, бытовые и ливневые стоки на 99,9%, возвращая до 80% воды в цикл. Крупный металлургический комбинат в Череповце с помощью динамического осветления замкнул водооборот в прокате более чем на 98%, а металлургический гигант в Липецке при доле оборотной воды 97,5% с 2025-го заместил речной забор 15% очищенных городских стоков, сберегая 4 млн кубометров воды в год.
Опыт индустриальных лидеров доказывает, что «водное банкротство» становится приговором лишь для экстенсивной экономики, привыкшей черпать ресурс без счета и терять четверть объема в изношенных сетях. В реалиях 2026 года замкнутые циклы, точечная мелиорация и исправные трубы превратились в такое же базовое условие инвестиционной привлекательности региона, как доступ к энергии и дорогам. Территории и предприятия, которые научились считать каждый кубометр сегодня, сохранят право на развитие завтра. Остальным придется уступить место на экономической карте более рачительным хозяйственникам.