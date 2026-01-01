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По данным исследователей, десяток регионов РФ, от Карелии до Калмыкии и Дагестана, уже испытывают дефицит питьевых подземных вод, а горным рекам Кавказа к 2050 году предрекают потерю 30–40% ледникового питания. За экологической риторикой проступила жесткая экономическая реальность: вода стала суровым ограничителем, который решает, где в стране можно строить заводы и курорты, а откуда капитал вынужден уходить.

Диагноз с оговорками

Определение «водное банкротство», подхваченное ведомствами, в мировой науке имеет строгие рамки. В статьях гидролога Каве Мадани под ним понимается забор воды сверх безопасных лимитов, наносящий необратимый или непомерно дорогой в восстановлении до исторических уровней ущерб рекам, водоносным горизонтам, почвам и ледникам. При этом российская карта дефицита, очерченная опрошенными «Профилем» экспертами, – Карелия, Калмыкия, Дагестан, Чувашия, Вологодская, Ленинградская, Курганская, Челябинская, Омская и Астраханская области – поражает географической пестротой. Но ставить в один ряд водоизбыточный Северо-Запад и полупустыни Прикаспия все же рискованно: если на юге проблема в недостаточном количестве осадков, то на севере добыче ресурса мешают вечная мерзлота, природная минерализация или низкая водообильность пород.

Применять термин «водное банкротство» к российским регионам стоит осторожно, предупреждает завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ Наталья Фролова, ведь нехватка воды означает прежде всего удорожание ее доставки и очистки. Университетский профессор (МГУ), специалист по гидрогеологии Сергей Поздняков, со своей стороны, указывает на данные госмониторинга недр («Гидроспецгеология»): разведанные и принятые на баланс запасы подземных вод осваиваются слабо, а их добыча много лет падает. «Дорого и хлопотно вводить в эксплуатацию и содержать централизованные водозаборы подземных вод производительностью десятки и сотни тысяч кубометров в сутки, – объясняет этот экономический парадокс Поздняков. – И если есть альтернатива, выбирают поверхностные источники».

В итоге большинство территорий сталкиваются не с физическим исчезновением воды, а с финансово-техническими барьерами при ее подъеме и подготовке. Подземные горизонты остаются нетронутыми, поскольку муниципалитетам и бизнесу не по карману глубокие скважины и сложная фильтрация, а ветхие трубы превращают природную особенность в хозяйственный тромб.

Территории на сухом пайке

Болезненнее всего водный тормоз сработал на юге – в бассейне Дона, где живут около 13 млн человек (а с учетом населения всех регионов водосбора – до 29 млн) и где сток сокращается с 2007–2008 годов, а также на Ставрополье и Северном Кавказе. Падение уровня Эшкаконского водохранилища до критических отметок в марте 2026-го вызвало перебои с водой в Предгорном округе Кавказских Минеральных Вод (КМВ). По данным Института географии РАН, Эльбрус за 20 лет потерял более 20% льда, а ледники Большого Кавказа сжимаются на 1% в год, но гидрологи уточняют: деградация вершин меняет сток лишь в высокогорье с июля по октябрь. Корень кризиса на КМВ рукотворен: население выросло на 200 тыс. человек, новые санатории врезали коммуникации в сети 1970-х годов с износом свыше 85%, а в Ставрополе из-за обветшания Сенгилеевского водозабора дефицит достиг 100–150 тыс. кубометров в сутки, блокируя постройку жилья и заводов.

Критическая амортизация сетей на фоне засухи ведет к остановке производств, констатирует профессор Людмила Кирейчева, руководитель научного направления Федерального научного центра гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, приводя в пример Калмыкию, где водопроводы изношены более чем на 70%, площадь орошаемых земель сократилась со 112,2 тыс. до 30 тыс. га, закрываются кормовые цеха и наступает пустыня.

Крупная индустрия такие зоны обходит стороной, отмечают в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ): полный цикл выпуска тонны целлюлозы вовлекает в оборот от 350 кубометров воды, меди – до 300 кубометров, стали – 240 кубометров, химии – до 100 кубометров, и даже при замкнутых схемах свежий водозабор (от 3–15 кубометров на тонну стали до 30–65 кубометров на тонну целлюлозы) остается жестким барьером. Дорогая подача воды для обогащения руд и охлаждения агрегатов уже снижает рентабельность горнорудных комбинатов Южного Урала и юга Сибири. Показателен и урок бывшего целлюлозно-бумажного комбината на Байкале, который стоял у крупнейшего пресного озера планеты, но закрылся из-за жестких законодательных лимитов на сброс стоков и убыточности безотходной очистки, напоминают в РАВВ.

Дефицит или сложное качество ресурса отсекают водоемкие проекты: металлургия, лесохимия и поливной агропром упираются в потолок себестоимости, а новые производства выживают лишь тогда, когда маржа окупает дальнюю переброску воды или глубокую очистку на месте.

Высохшее из-за засушливой погоды Церковное озеро, которое является одним из источников питьевой воды для жителей Геленджика. Краснодарский край, сентябрь 2020 года ©Юрий Березнюк/ТАСС

Золотые кубометры

На местах дорогая водоподготовка бьет по экономике через стоимость техприсоединения, тарифы для бизнеса и долговую нагрузку на бюджеты. В Дагестане в смете 28-миллиардного Каспийского прибрежного кластера 1,5 млрд рублей ушло на базовое водоснабжение, а 80-километровый водовод Чиркей – Махачкала – Каспийск для 900 тыс. жителей строят за счет инфраструктурного бюджетного кредита на 10,5 млрд рублей. Еще показательнее 46-километровый водовод Каспийск – Избербаш за 6,86 млрд рублей мощностью свыше 61 тыс. кубометров в сутки, где каждый суточный кубометр мощности с трубой обходится в 112 тыс. рублей. На Кавминводах в мастер-плане развития агломерации, подготовленном с участием государственного института развития в жилищной сфере, потребность в 38 объектах водоснабжения и канализации оценивается в 61 млрд рублей, а запуск водовода от Малкинского месторождения отложен до 2031 года.

Главный генератор издержек кроется даже не в источниках, а в плачевном состоянии сетей, указывает Наталья Фролова со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ и Росстата. Утечки и неучтенный расход к 2024 году выросли до 23,2% всей подачи, замены требуют 43% водопроводов, но темп их обновления упал с 1,03 до 0,38% в год при целевых 5%. За 2018–2023 годы в сектор вложили 2,6 трлн рублей, однако рентабельность водоканалов сжалась с 7,25 до 3,08%, а половина из них убыточна. «Почти четверть воды теряется по дороге, и в отрасли нет денег, чтобы это исправить, поэтому дефицит неизбежно переходит в тарифы и бюджеты, – резюмирует эксперт. – Карта того, где строить можно, а где нельзя, будет определяться не климатом самим по себе, а тем, успеют ли территории вложиться в сети и водоподготовку раньше, чем инвесторы выберут соседние регионы».

В результате инвесторы на юге платят дважды: компенсируют прокладку труб через индивидуальные ставки за подключение и оплачивают сетевые потери в текущих тарифах, а региональные казначейства на десятилетия уходят в долговую кабалу инфраструктурных кредитов.

Сдвиги мелиорации

Сильнейший удар водного голода принимает агропром. Площадь орошаемых земель по стране с советских времен сжалась с 6,2 млн до 4,7 млн га при фактическом поливе около 1,4 млн га. В Крыму из 393,2 тыс. га мелиорируемых угодий до перекрытия Северо-Крымского канала «работало» 165,1 тыс. га, а после потери днепровской воды и череды засух к 2026 году фактически поливается около 21 тыс. га, поэтому аграрии меняют влаголюбивые рис, кукурузу и бахчевые на засухоустойчивые пшеницу, ячмень, горох, лен и подсолнечник. На Кубани ради сохранения рисоводства срочно реконструируют водохранилища. Там же, где вода доступна, идут масштабные вложения: Волгоградская область с 2014-го направила в орошение 10 млрд рублей, расширив полив в 2,5 раза (до 86,6 тыс. га) с целью освоить 160 тыс. га к 2034 году, а финансирование федерального проекта мелиорации выросло с 15,15 млрд рублей в 2025 году до 17,52 млрд в 2026-м.

Снизить водоемкость позволяет капельное орошение, которое в передовых хозяйствах Крыма экономит до 60% воды при росте урожайности садов и виноградников на 20–40%, а овощей – на 50–80%, отмечает Людмила Кирейчева, добавляя, что по итогам 2026 года капельный полив охватит 66% фактически орошаемых земель Крыма (13,9 тыс. га), а в Калмыкии местные племзаводы уже поливают 80 га дождевальными машинами в рамках планов вернуть в оборот 17 тыс. га к 2030 году.

Закрытые каналы, нулевая обработка почвы, мульчирование и датчики влажности сокращают поливной водозабор до 70%, считают в РАВВ, предлагая также направлять на поля богатые биогенными элементами очищенные стоки городов вместо их холостого сброса в Чёрное море. Однако директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда указывает на ценовые ножницы: «Новые технологии должны быть дешевыми, чтобы производить продукцию по ценам, которые может оплатить население. Пока умные технологии – роскошь, и науку, сеть метеостанций, бесплатные данные и субсидии на капельные системы должно обеспечить государство».

Самостоятельно вытянуть модернизацию на фоне удорожания электроэнергии для насосных станций фермеры не способны: проекты вроде зарегулирования крымской реки Салгир водохранилищем на 20 млн кубометров для полива 20 тыс. га в Красногвардейском районе требуют кооперации государства, ученых-мелиораторов и крупного агробизнеса.

Строительство водовода для переброски воды из Павлопольского водохранилища в Старокрымское для стабилизации ситуации с водоснабжением в Мариуполе. 2025 год ©Александр Иванов/РИА Новости

Инвестиционный фильтр

Правила отбора крупных водных проектов, источником обеспечения расходов на реализацию которых являются госинвестиции, утверждены постановлением правительства РФ № 1189 в 2021 году. Заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты оцениваются по сугубо экономическим, а не гидрологическим критериям. В зачет идут доля частных вложений, число новых рабочих мест на миллион рублей кредита и покрытие долга налогами за 15 лет. Без прямого поручения президента или премьера деньги уходят туда, где есть инвестор и налоговая отдача, а не туда, где сильнее всего пересохли водозаборы.

Когда же регион спасают политическим решением, жесткость Водного кодекса диктует самые затратные схемы, указывают в РАВВ на примере строительства 300-километрового водовода из Волги в Калмыкию. В республике свыше 80% проб воды не проходят по качеству из-за минерализации, а в ряде малых сел вода перенасыщена литием, очистка от которого разорительна. Волжский водовод и реконструкция водохранилищ Чограйского и Цаган-Нур дадут питьевую воду 70–100% жителей и снизят потери на 30–50%, отмечает Людмила Кирейчева, но в РАВВ подчеркивают: гнать за сотни верст питьевую воду убыточно, ведь человек выпивает лишь три литра из суточного бытового норматива расхода в 180 литров. Эксперты предлагают узаконить подачу в краны «хозяйственно-бытовой воды» по отдельному тарифу, доводя до питьевого стандарта малые объемы на локальных установках у потребителя, чтобы не перегружать будущие тарифы гигантскими магистралями.

Водосбережение как фактор развития

Пока ЖКХ ждет регуляторных реформ, создания единой цифровой платформы мониторинга и цифровых двойников рек, крупная индустрия уже сделала водосбережение фактором устойчивости. Рост платы за водозабор и экологические риски подтолкнули заводы к ресурсной автономии: объем оборотного и повторного водоснабжения в России достиг 145 млрд кубометров в год. В металлургии, химии и нефтепереработке замкнутые циклы напрямую снижают издержки и страхуют бизнес от природного маловодья.

Передовые заводы проектируют водоочистку как ядро техпроцесса, приводят примеры эксперты РАВВ и МГУ. На новом этиленовом комплексе в Нижнекамске полностью исключен сброс стоков в водоемы, а на нефтеперерабатывающем комплексе в том же промышленном узле Татарстана мембранные установки очищают производственные, бытовые и ливневые стоки на 99,9%, возвращая до 80% воды в цикл. Крупный металлургический комбинат в Череповце с помощью динамического осветления замкнул водооборот в прокате более чем на 98%, а металлургический гигант в Липецке при доле оборотной воды 97,5% с 2025-го заместил речной забор 15% очищенных городских стоков, сберегая 4 млн кубометров воды в год.

Опыт индустриальных лидеров доказывает, что «водное банкротство» становится приговором лишь для экстенсивной экономики, привыкшей черпать ресурс без счета и терять четверть объема в изношенных сетях. В реалиях 2026 года замкнутые циклы, точечная мелиорация и исправные трубы превратились в такое же базовое условие инвестиционной привлекательности региона, как доступ к энергии и дорогам. Территории и предприятия, которые научились считать каждый кубометр сегодня, сохранят право на развитие завтра. Остальным придется уступить место на экономической карте более рачительным хозяйственникам.