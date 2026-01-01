"Туризм туда закончился": какие перспективы у Черногории после введения виз для россиян

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Дешевле «шенгена», но с нюансом

Введение визового режима для российских туристов власти Черногории оттягивали как могли, понимая, что удар по туриндустрии после «закрытия» границы будет колоссальным.

«Мы пытаемся как можно дольше откладывать [введение визового режима], чтобы сохранить наш туристический сектор», – еще год назад заявлял изданию Politico президент страны Яков Милатович. Но признавался, что сделать это все равно придется: «очень скоро» Черногория вынуждена будет привести свою миграционную политику в соответствие с политикой Евросоюза.

Да и в Брюсселе с каждым годом на Подгорицу давили все сильнее: кандидат на вступление в Евросоюз «открытых границ» с такой страной, как Россия, иметь не может.

В конце концов черногорцы сдались: летом правительство страны утвердило постановление, по которому безвизовый режим с Россией, который действовал с 2008 года, с 1 ноября 2026-го отменяется. Тем же документом безвиз отменили для граждан Китая, Турции, Белоруссии и Саудовской Аравии.

Визовые центры Черногории заработали в восьми российских городах – Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге.

Требования к документам на черногорскую визу аналогичны шенгенским правилам: нужны заполненная анкета, справки о доходах и работе, фотографии и так далее. Заграничный паспорт должен быть действителен не менее трех месяцев на момент окончания поездки.

Стоимость черногорской визы – €35 для взрослых и €17,5 для детей до 14 лет. Плюс сбор визового центра – около 3–3,5 тыс. рублей. То есть черногорская виза будет обходиться туристам в среднем вдвое дешевле «шенгена». Но есть один нюанс.

«Подача заявления осуществляется строго лично заявителем. Передача документов через третьих лиц (включая представителей туроператоров, турагентов или родственников) не допускается. Это главное отличие от многих других шенгенских и национальных виз», – рассказала «Профилю» руководитель отдела разработки продукта туроператора ITM group Людмила Блинкова. Указанное требование фактически отвернет от Черногории тех потенциальных туристов, в городах которых нет визовых центров страны, так как для подачи документов им придется ехать в другой город.

При этом стоит понимать, что черногорская виза – национальная, то есть поехать по ней получится только в Черногорию и никуда больше.

Также посетить Черногорию без национальной визы можно при наличии в загранпаспорте действующей шенгенской визы либо виз США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Ирландии.

Русских мало, но отдыхают долго

Российские власти решение черногорских властей отменить безвизовый режим восприняли ожидаемо негативно. Посольство РФ в Подгорице считает, что это нанесет «дополнительный ущерб российско-черногорским отношениям».

В российской дипмиссии напомнили: туризм в структуре ВВП Черногории занимает около 30%, и именно российские граждане в прошлом году обеспечили 16,4% ночевок. «Можно легко предположить, что визовой порядок пересечения границы в заметной степени уменьшит этот показатель», – констатировали в посольстве. Также «серьезный удар будет нанесен и по ряду весьма полезных для Черногории проектов с участием российского бизнеса».

На отечественном туристическом рынке настроены более пессимистично. «Всё ясно и понятно: туризм туда [в Черногорию], считай, закончился… Пока санкции, и так плохо, а с отменой безвиза вообще тоска будет со стороны наших туристов», – написал в своем Telegram-канале вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Подгорица ©trabantos / Shutterstock/Fotodom

В допандемийные времена Черногория в среднем принимала примерно по 350–400 тыс. туристов из России ежегодно. После введения европейских санкций, к которым Подгорица присоединилась, и отмены прямого авиасообщения турпоток из России в страну рухнул в разы. И хотя черногорские власти заявляют о 100 тыс. граждан РФ, продолжающих ежегодно приезжать в страну, надо понимать, что «классических» туристов среди них не много.

«Кто вообще о ней помнил, о Черногории? – задается вопросом глава туристической компании Mayel Travel Майя Котляр. – Это уже давно не та дешевая страна, где можно было снять апартаменты у моря и прекрасно отдохнуть за разумные деньги. Частный сектор остался, но качественный отельный сегмент стоит ого-го».

В итоге, заверяет Котляр, при прочих равных туристы часто выбирали Эгейское побережье Турции, где больше хороших отелей, понятнее турпродукт и проще логистика: не надо летать через Сербию или Стамбул.

Артур Мурадян уверен, что львиная доля из тех 100 тыс. россиян, которые продолжали ездить в Черногорию, – «это владельцы недвижимости в стране либо бордер-раннеры из соседней Сербии». А классических туристов «от силы 10–15 тыс. – столько в сезон прилетает в Анталью за сутки», добавил он.

Тем не менее, несмотря на падение турпотока, многие туроператоры не отказывались от работы на черногорском направлении: летние туры в Будву или Котор без проблем можно найти у российских туристических компаний. Цены стартуют от 100–150 тыс. рублей за человека в отелях категории «три звезды» без питания. Добираться предлагается с пересадкой в Турции, Сербии либо странах СНГ. До кризиса на Ближнем Востоке россиян в Черногорию через Кувейт активно возила авиакомпания Jazeera Airways.

Кстати, именно россияне приносят Черногории больше всего «туристических» денег. По данным местного статистического управления Monstat, русские в 2025 году проводили в стране вдвое дольше времени, чем туристы из других стран: 11,82 ночи против 5,24.

Ответ не заставит ждать

После того как Черногория летом объявила о скором введении визового режима, спрос на отдых там у россиян краткосрочно даже немного вырос: туристы ожидаемо поспешили провести в стране «последний безвизовый сезон». В Monstat заверяют, что в июне – августе 2026-го Черногорию посетили около 24,3 тыс. российских граждан – почти на 50% больше, чем летом 2025 года.

Сколько туристов из РФ страна потеряет после введения визового режима, покажет время. Реальную картину можно будет оценить весной, когда начнется планирование летнего отдыха. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) прогнозируют, что Черногория может недосчитаться еще 25–35% наших туристов.

И все же сворачивать программы туроператоры пока не собираются: туры в продаже будут, но купить путевку «на завтра», как раньше, уже не получится. По прогнозам, оформление визы в Черногорию будет занимать две-три недели. А чтобы подготовить клиентов к новым реалиям, туроператоры заранее начали размещать на сайтах подробную инструкцию по оформлению черногорских виз.

Без ответа со стороны Москвы решение Подгорицы не останется: «Гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россию», – заявила «Известиям» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Впрочем, по оценке туроператоров, специализирующихся на приеме иностранцев, из Черногории в Россию организованного туризма практически нет. «К нам наверняка приезжают индивидуальные туристы, также, скорее всего, есть какие-то группы на спортивные мероприятия или MICE (деловой туризм), но классических туристов, которые ехали бы через туроператоров – такого не было в последние годы», – сказала «Профилю» глава туроператора «Тари-тур» Марина Левченко.

Кстати, по пути Черногории могут вскоре пойти Босния и Герцеговина, а также Сербия. Эти два балканских государства пока пускают россиян без виз, но они тоже кандидаты на вступление в ЕС. И давление Брюсселя в миграционном вопросе уже давно идет как на Сараево, так и на Белград.

И хотя, например, Сербия буквально на днях в очередной раз заверила, что вводить визы для граждан РФ не собирается, верится в это с трудом. В Подгорице когда-то так же уверяли, что безвиз с Россией очень выгоден для страны.