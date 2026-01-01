23 ноября 1942 года в Атлантике немецкая подлодка потопила британское судно. После атаки уцелел лишь один моряк. Он сумел выжить, проведя в океане на спасательном плоту более четырех месяцев и попав благодаря этому в Книгу рекордов Гиннесса. Однако статус героя и медийной звезды не уберег его от битвы с бюрократией США.

Забытые герои Битвы за Атлантику

Если в нашей стране символом победы над Гитлером служит красноармеец-пехотинец, то на Западе – моряк торгового флота союзников по антигитлеровской коалиции. Это справедливо, поскольку торговые моряки действительно внесли большой вклад в борьбу с нацизмом. Прорываясь через шторма, воздушные налеты и «волчьи стаи» подлодок, они перевозили через океан тысячи тонн грузов. И именно торговый моряк открыл второй фронт задолго до высадки в Нормандии, когда в августе 1941-го в Архангельск пришел первый союзный конвой «Дервиш».

Пань Лянь после награждения медалью Британской империи. Букингемский дворец, Лондон, 2 ноября 1943 года ©Vostock Photo

Торговый флот был главным героем Битвы за Атлантику – сражения, растянувшегося почти на шесть лет. За это время десятки тысяч караванов судов пересекли океан в обе стороны. Их состав был интернациональным, так как конвои состояли из транспортов под флагами разных стран.

То же самое можно сказать и об их экипажах. Ведь если судно несло флаг какой-то страны, это не означало, что его команда состояла исключительно из граждан этого государства. Такие ситуации были характерны для Великобритании, Норвегии и Греции, обладавших огромными торговыми флотами, но не имевших достаточно человеческих ресурсов, чтобы обслуживать их. Решала эту проблему система найма. Например, если на торговом судне капитан, офицеры и технические специалисты были британцами, то на должности, не требовавшие квалификации (кочегары, стюарды и так далее), нанимались представители других стран и национальностей. Например, индийцы или китайцы.

Китайских моряков было так много, что они часто становились частью экипажей транспортов, ходивших под разными флагами. К примеру, на греческом пароходе «Сароникос», потопленном в Индийском океане немецкой подлодкой в декабре 1942-го, было девять кочегаров-китайцев. На британском войсковом транспорте «Мендоза», погибшем там же от немецкой торпеды месяцем ранее, был китайский кочегар. А в экипаж норвежского парохода «Хай Хинг», потопленного немцами в это же время, входили не менее трех десятков китайских матросов.

Но об этом часто забывают, называя победителями в Битве за Атлантику лишь моряков Великобритании и США, хотя и китайцы имеют право претендовать на такой статус. Подтверждением этому служит история китайского моряка Пань Ляня.

Один из многих

Пань Лянь родился в 1918 году в одной из деревень острова Хайнань в Южно-Китайском море. Его карьера моряка началась в 1936-м, когда в Гонконге он нанялся матросом на торговое судно.

В ноябре 1942-го Пань Лянь служил стюардом на британском пароходе «Бенломонд», шедшем из Порт-Саида в Нью-Йорк. 23 ноября у берегов Бразилии этот транспорт был замечен немецкой подлодкой U-172 Карла Эммермана.

После шестичасового преследования Эммерману удалось торпедировать и потопить «Бенломонд». Большинство членов его экипажа, в который входили 23 матроса-китайца, погибли вместе с судном. После того как оно затонуло, немцы увидели с десяток выживших на спасательном плоту. Допросив их, подводники узнали название судна, маршрут и груз. Затем подлодка ушла, и больше никто этих выживших не видел. Считалось, что судно пропало со всем экипажем, пока 8 апреля 1943-го мир не облетела новость об удивительной истории моряка с «Бенломонда».

Пароход «Бенломонд» (под старым названием «Лондон Корпорейшен») ©Vostock Photo

Морское путешествие

Когда после взрыва торпед транспорт начал тонуть, Пань Лянь успел спрыгнуть за борт. После этого китаец забрался на один из спасательных плотов, сброшенных кем-то вводу перед гибелью судна. Позже Пань Лянь рассказывал, что не заметил ни подлодки, ни моряков с другого плота, которых допрашивали немцы. Поэтому, что произошло с остальными выжившими с «Бенломонда», неизвестно.

Спасательный плот представлял собой небольшой квадрат, державшийся на воде благодаря шести водонепроницаемым бочкам. На нем были приличные запасы провизии: полдюжины коробок с галетами, почти килограмм шоколада, несколько банок со сгущенным молоком, бутылка лимонного сока и около 40 литров воды. Особую ценность представляли банки пеммикана – концентрированной смеси сушеного мяса, муки, патоки и жира, крайне невкусной, но очень питательной. Кроме того, на плоту были четыре шеста, брезент, кусок парусины, весла, сигнальные ракеты, фонарик и веревка.

Натянув брезент на шесты как средство защиты от солнца, а также сбора воды во время дождя, Пань начал свое плавание с надеждой, что его скоро подберут. Но несколько прошедших мимо судов помощи ему не оказали, опасаясь атаки подлодок. Провизии китайцу хватило на 55 дней. Затем он приноровился ловить рыбу, используя крючки, сделанные из пружинки от фонарика и гвоздя, а также охотиться на морских птиц. Пойманную добычу моряк вымачивал в морской воде и сушил на солнце, получая таким образом вяленый продукт.

Новый 1943 год Пань Лянь встретил в море. Тем временем течение потихоньку сносило плот в сторону Бразилии. Увидеть людей китайцу довелось лишь после 133 суток одиночества, когда 5 апреля 1943-го его обнаружили бразильские рыбаки всего в 16 км от суши. Спустя трое суток спасенного доставили в ближайший порт, где он смог сойти на берег самостоятельно, несмотря на слабость.

Пань Лянь провел в море четыре с половиной месяца, из которых большую часть времени добывал пропитание сам. Он похудел лишь на 10 кг. При этом он не заболел цингой, так как мясо рыбы, морских животных и птиц оказалось богато витаминами. Таким образом, Пань Ляня физическое и психическое состояние на момент спасения было вполне сносным, и он смог достаточно быстро вернуться к обычной жизни. Однако на суше его ждали новые испытания.

Пань Лянь и вице-адмирал ВМС США Джулиус Фурер, июль 1943 года ©public domain/commons.wikimedia.org

Противник страшнее океана

После спасения Пань Лянь был доставлен в США, где благодаря прессе быстро стал звездой. Китаец прославился настолько, что английский король наградил его медалью Британской империи за одиночное плавание. Одновременно Пань привлек к себе внимание ВМС США, которые на основании полученных от него сведений внесли в инструкции по выживанию в океане много нового.

Герой-китаец попытался записаться добровольцем на американский флот, но его не взяли из-за плоскостопия. Тогда Пань Лянь изъявил желание просто остаться жить в США. Но снова получил отказ.

Основанием для этого послужил принятый в 1882 году Акт об исключении китайцев. Он запрещал натурализацию китайцев, находившихся на территории США, а также въезд в страну китайских рабочих. Исключения делались только для дипломатов, учителей, студентов, торговцев и путешественников. Но так как Пань Лянь не подпадал ни под одну из этих категорий, ему грозила депортация. И избежать ее удалось лишь с помощью китайского консула, оформившего Пань Ляню статус «путешественника».

Американская карикатура на антикитайский закон 1882 года ©public domain/commons.wikimedia.org

Закон был отменен 17 декабря 1943-го. Для китайцев была установлена небольшая, всего 105 штук в год, визовая квота. Но Пань Лянь в это число не попал и был вынужден продолжить жить в США со временным статусом. Лишь в 1947-м сенатор Уоррен Магнуссен внес специальный законопроект, разрешающий такому знаменитому «путешественнику», как Пань Лянь, получить гражданство США. В итоге 27 июля 1949 года президент Гарри Труман подписал частный закон №178, и Пань стал гражданином Соединённых Штатов в 1952 году.

Любопытно, что после всех злоключений в океане Пань Лянь не пожелал расставаться со своей профессией. Поселившись в Нью-Йорке и обзаведясь семьей, он снова начал ходить в море как моряк торгового флота. Он проработал в качестве работника сервисной службы на судах компании «Юнайтед Стейтс Лайн» до 1983 года, после чего вышел на пенсию. Скончался же рекордсмен пребывания на плоту в океане 4 января 1991-го в возрасте 72 лет.