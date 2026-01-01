Почему самый заслуженный линкор ВМС США не принимал капитуляцию Японии

Самым заслуженным линкором ВМС США во Второй мировой войне была «Пенсильвания». Ей довелось поучаствовать почти во всех операциях на Тихом океане и при этом заработать себе реноме невероятного счастливчика. Но среди кораблей, принимавших в Токийском заливе капитуляцию Японии, ее не было. С чем связано это странное обстоятельство?

Выживший в Перл-Харборе

7 декабря 1941 года в Перл-Харборе в линкор «Пенсильвания» попала японская бомба, а 12 августа 1945-го он был поражен японской торпедой. В промежутке между этими двумя датами «Пенсильвания» установила один из самых выдающихся рекордов среди всех кораблей ВМС США. Линкор участвовал в 12 десантных операциях и одном крупном морском сражении, подвергался многочисленным воздушным атакам – и всё это без серьезных повреждений и каких-либо человеческих потерь.

Линкор "Пенсильвания" (на заднем плане) после японской атаки на Перл-Харбор, декабрь 1941 г. ©U.S. National Archives and Records Administration

Еще в Перл-Харборе стало ясно, что фортуна благоволит «Пенсильвании». Когда началась японская атака, линкор находился в сухом доке, на дне которого лежали его винты, снятые с валов. «Пенсильвания» должна была покинуть док 6 декабря и затем пришвартоваться у причала, расположенного рядом, но возникли задержки, что и спасло линкор от вероятной гибели.

7 декабря 1941-го «Пенсильвания» одной из первых в гавани открыла огонь по нападавшим, сбив японский самолет. Сам корабль был поражен бомбой, а два эсминца, находившиеся рядом с ним в тех же доках, были уничтожены. Вражеские самолеты неоднократно пытались торпедировать кессон сухого дока, но без успеха.

Ущерб, нанесенный Перл-Харбору, был ужасающим. «Аризона», однотипный с «Пенсильванией» корабль, был разбит так, что спасти его уже не представлялось возможным. «Оклахома» перевернулась, «Вест-Вирджиния» и «Калифорния» лежали на дне, а «Невада» была выброшена на берег. «Теннесси» и «Мэриленд» получили менее значительные повреждения, но тоже были выведены из строя. В итоге из восьми линейных кораблей, находившихся в гавани, в строю осталась лишь «Пенсильвания». А поскольку этот линкор был флагманом Тихоокеанского флота США, его выживание несколько ободрило американцев.

В начале славных дел

После начала войны «Пенсильванию» отправили в Сан-Франциско для охраны побережья. Там же она прошла ремонт и модернизацию, получив одну из самых мощных систем ПВО на флоте.

Впервые после Перл-Харбора линкор вступил в бой с японцами в мае 1943-го, обстреляв их объекты на Алеутских островах, во время американского десанта на острове Атту. Тогда же «Пенсильвания» два раза стала мишенью для японских торпед.

В первый раз – 12 мая, когда линкор, завершив обстрел, удалялся от острова на север. Самолет «Каталина» внезапно передал по радио предупреждение: «Внимание, торпеда! Торпеда направляется к кораблю». Линкор выполнил маневр на высокой скорости, и торпеда прошла за кормой. После этого эсминцы потопили напавшую на «Пенсильванию» японскую лодку I-31. В следующий раз, 15 мая, японская субмарина I-35 неудачно атаковала торпедами «Пенсильванию», приняв ее за легкий крейсер.

К Алеутским островам линкор вернулся в августе 1943-го. Но на этот раз обошлось без боев, так как японцы, воспользовавшись туманом, ухитрились эвакуироваться с острова Кыска. Поэтому единственными живыми существами, обнаруженными на нем американцами, оказались две брошенные собаки.

В ноябре 1943 года флот США начал наступление в центральной части Тихого океана. Первыми его целями стали острова Макин и Тарава в архипелаге Гилберта. В ходе этой операции, поддерживая высадку на Макин, «Пенсильвания» из главного калибра выпустила по японским огневым точкам свыше четырехсот 14-дюймовых снарядов – рекордное число для одного дня боя. В корабельных орудийных погребах из-за интенсивности стрельбы стояла такая жара, что некоторые артиллеристы падали в обморок.

В январе 1944 года последовал десант на атолл Кваджалейн в архипелаге Маршалла, где «Пенсильвания» пустила в ход свою артиллерию. Эта операция прошла настолько успешно, что американцы раньше срока начали вторжение на соседний атолл Эниветок, где линкор снова вел огонь по противнику. 17 февраля, войдя в гавань атолла, «Пенсильвания» обстреливала японские укрепления на ближайших островках. Причем делала это столь эффективно, что наблюдавшие за стрельбой самолеты докладывали: «Японцы, по-видимому, впали в истерику во время обстрела и в панике бегают туда-сюда по тропе на противоположной стороне острова, прячась в кустах и бросаясь в воду».

Счастливая «Развалина»

Между операциями на Кваджелейн и Эниветок произошел инцидент, окончательно закрепивший за «Пенсильванией» репутацию счастливчика. 9 февраля во время погрузки пороха на линкор с войскового транспорта «Мауна-Лоа» экипаж последнего перемещал контейнеры с порохом быстрее, чем их успевали доставлять в погреба «Пенсильвании». Постепенно на носовой палубе линкора их скопилось более сотни. В 16:35 один из контейнеров загорелся. Но катастрофы удалось избежать, поскольку огонь быстро погасили.

"Пенсильвания" обстреливает японские позиции на Гуаме, 21 июля 1944 г. ©history.navy.mil

В июне 1944-го перед высадкой на Сайпан «Пенсильвания» с другими старыми линкорами вела огонь по острову. А когда десанты высадились, корабль подавлял по их наводкам вражеские огневые точки. После этого старые линкоры отправили к острову Гуам, но затем сразу отозвали обратно, чтобы прикрыть войска на Сайпане, поскольку в Филиппинском море появились японских корабли. Но их прорыв не состоялся, потому что ВМС Японии с большими потерями в морской авиации проиграли сражение у Марианских островов 19–20 июня 1944-го.

12 июля операция против Гуама возобновилась, и во время нее «Пенсильвания» вела огонь настолько интенсивно, что заслужила славу самого стреляющего корабля ВМС США, когда-либо поддерживавшего высадку десанта. Ко 2 августа пушки линкора выпустили почти 1800 снарядов главного калибра и около 9,5 тысячи пятидюймовых снарядов.

А после Гуама в сентябре 1944-го «Пенсильвания» поддерживала десантные операции на Западных Каролинских островах. Причем линкору пришлось отдуваться не только за себя, но и «за того парня»: во время высадки на остров Ангаур к нему не прибыл линкор-сменщик, поэтому «Пенсильвания» вынуждена была стрелять внепланово.

В октябре 1944-го во время высадки американцев на Филиппины «Пенсильвания» заслужила новое прозвище. Ее обстрел восточных пляжей залива Лейте был столь интенсивным, что моряки других кораблей прозвали линкор «Развалиной». Дело в том, что «Пенсильвания» выдавала такой объем артиллерийского огня, что это выглядело, как будто она «разваливается на куски». Казалось даже, что на борту корабля бушует пожар. В реальности же 28-летний линкор был еще прочен и надежен, хотя в ВМС США он являлся одним из старейших в своем классе.

"Пенсильвания" в плавучем доке, 1944 г. ©U.S. Navy

Линкоры и камикадзе

Сражение в заливе Лейте стало последней серьезной попыткой японцев восстановить господство в Тихом океане. План их действий, по сути, заключался в трехстороннем наступлении на военно-морские силы и десанты США в заливе Лейте. Один из японских корабельных отрядов атаковал их с юга через пролив Суригао, где его ждал «теплый прием». Адмирал Олдендорф развернул свои силы вдоль и поперек единственного маршрута, по которому японцам пришлось бы пройти для входа в залив.

Сначала им предстояло встретиться с торпедными катерами, затем – с эсминцами, и наконец на выходе из пролива их ждали крейсеры и «Духи Перл-Харбора» – отремонтированные линкоры, пострадавшие в первый день войны. Впрочем, американцы не подозревали, что вошедшие в Суригао японские корабли должны были пожертвовать собой, чтобы дать шанс главным силам ударить в другом месте. В итоге 25 октября 1944-го в Суригао разгорелся бой между американскими и японскими кораблями, в котором приняла участие и «Пенсильвания». Победили ВМС США, имевшие численное и тактическое преимущество.

"Пенсильвания" во главе отряда американских кораблей заходит в залив Лингаен. Филиппины, январь 1945 г. ©U.S. Navy

В Лейте «Пенсильвания» первый раз столкнулась с массированными воздушными атаками противника. Здесь же японцы впервые применили самолеты-камикадзе. Находясь в заливе, «Пенсильвания» сбила – самостоятельно или совместно с другими кораблями – 10 вражеских самолетов, не пострадав при этом сама.

После боев за Филиппины в марте 1945-го «Пенсильвания» отправилась на капитальный ремонт в Сан-Франциско. К этому моменту «Развалина» более года не была в сухом доке, и у нее часто возникали проблемы с гребными валами. Но благодаря тому, что экипаж старался решать их самостоятельно, корабль принял участие во всех десантных операциях, начиная с Алеутов и заканчивая Филиппинами.

В начале августа 1945-го линкор вернулся на передовую, прибыв к Окинаве. Здесь он стал флагманским кораблем эскадры Олдендорфа, под чьим командованием «Пенсильвания» сражалась в Суригао. Вечером 12 августа, когда «Пенсильвания» в дымовой завесе стояла на якоре, над заливом Бакнер пролетел японский самолет и сбросил торпеду на нечеткий силуэт большого военного корабля. Раздался взрыв, завершивший период, когда линкор выходил без ущерба из любых передряг, – 20 человек на борту погибли, самому кораблю грозило затопление. Лишь борьба его экипажа за живучесть, а также помощь других кораблей не позволили «Пенсильвании» стать последним погибшим линкором в истории.

Спасательное судно "Шэкл" оказывает помощь поврежденной японским торпедоносцем "Пенсильвании". Залив Накагусуку (Бакнер), Окинава, 13 августа 1945 г. ©U.S. Navy

Любопытно, что, когда командир линкора объявил 15 августа о победе над Японией, команда, измученная борьбой за спасение корабля, практически никак не отреагировала на эту весть. Однако уставшие моряки «Пенсильвании» были разочарованы тем, что не смогут испытать удовлетворение от входа в Токийский залив для участия в церемонии подписания акта капитуляции. Ведь по части боевых заслуг «Пенсильвания» могла составить конкуренцию самому «Миссури». К примеру, «Пенсильвания» была рекордсменом по расходу боеприпасов в бою – 134 тыс. снарядов, в том числе 7 тыс. из главного калибра. Таким образом, за свою историю линкор обрушил на противника почти 5 тыс. тонн стали и взрывчатки.

Отсутствие «Пенсильвании» среди кораблей, принимавших капитуляцию Японии, иначе как злой шуткой судьбы не назовешь. Из-за этого досадного обстоятельства «Пенсильвания» оказалась в тени других, куда менее заслуженных кораблей и не получила должной меры внимания историков.