4914 человек задержаны за протесты во Франции с 17 октября

"Было 4914 случаев задержания с помещением под стражу", – цитирует главу Минюста ТАСС.

Дарманен добавил, что 70% среди задержанных являются совершеннолетними.

"Это наглядно показывает, что речь идет о движении взрослых, а не о продолжении протестного движения лицеистов", – сказал министр.

Хроника осенних беспорядков во Франции

Массовые социальные протесты, охватившие крупнейшие города Франции, начались в середине сентября с локальных забастовок учащихся. Первыми на улицы вышли старшеклассники лицеев в парижском пригороде Кретей, требовавшие немедленно решить застарелые проблемы в системе образования – ликвидировать острую нехватку преподавателей и переполненность классов. Подростки блокировали входы в учебные заведения и устраивали демонстрации под лозунгами "Верните нам учителей" и "Образование – это наше будущее".

В октябре локальный бунт учащихся перерос в масштабное общенациональное движение. К подросткам начали массово присоединяться студенты университетов, крупнейшие профсоюзы страны и активисты движения "желтых жилетов". Экономическая повестка быстро вытеснила образовательную – триггером для взрыва недовольства среди взрослого населения стал резкий рост стоимости жизни, стремительное повышение цен на автомобильное топливо и общее социальное неравенство. Люди вышли на улицы с требованиями провести индексацию зарплат, ограничить тарифы на коммунальные услуги и остановить падение покупательской способности.

Кульминацией противостояния стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая собрала, по официальным оценкам властей, около 550 тыс. участников по всей стране. Мирный изначально марш быстро перерос в самые жестокие за последние годы столкновения радикально настроенных манифестантов с полицией. В Париже, Лионе и Марселе радикалы устраивали погромы и поджигали автомобили, что и спровоцировало волну массовых арестов.

Протестная активность не утихла и в последующие недели, хотя накал уличного противостояния несколько снизился. Так, общенациональные манифестации 24 октября и шествия 31 октября собрали десятки тысяч человек в крупных региональных центрах. Вопреки опасениям властей, эти акции прошли существенно спокойнее предыдущих.

Как власти Франции гасят протесты

В ответ на эскалацию насилия и массовые беспорядки руководство Франции пошло на беспрецедентное ужесточение мер безопасности. Сразу после событий 17 октября Министерство внутренних дел мобилизовало для охраны порядка до 70 тыс. полицейских и жандармов по всей стране, задействовав вертолеты, бронетехнику и спецподразделения по борьбе с погромами. В Париже, Лионе и ряде других крупных городов муниципальные власти ввели временный запрет на проведение любых несогласованных уличных манифестаций, а в наиболее неспокойных пригородах начал действовать ночной комендантский час для несовершеннолетних.

Параллельно с силовым подавлением беспорядков правоохранительная и судебная системы применили тактику максимального уголовно-правового давления на участников протестов. Прокуратурам на местах было предписано требовать реальных тюремных сроков для всех, кто причастен к насилию в отношении силовиков или порче имущества. Кроме того, был инициирован срочный законопроект, расширяющий коллективную ответственность за погромы. Согласно документу, суды смогут накладывать крупные денежные штрафы – до €10 тыс. – на любых участников радикальных групп, даже если не будет доказано, что конкретный человек лично наносил материальный ущерб.

Что происходит во Франции сейчас

Несмотря на некоторое снижение накала уличных столкновений после масштабных октябрьских беспорядков, протестная волна в стране не утихает, а переходит в фазу скоординированного давления на правительство. Начало ноября ознаменовалось новой волной гражданского неповиновения. Французские старшеклассники возобновили массовые блокировки лицеев в Париже, Марселе и Лионе, выражая солидарность с задержанными сверстниками и требуя отмены жестких судебных решений.

Эпицентром организованного протеста на этой неделе становятся высшие учебные заведения. Национальный союз студентов Франции объявил вторник, 3 ноября, "черным днем в университетах". С раннего утра студенческие активисты заблокировали входы в десятки крупнейших вузов страны, проводя стихийные митинги и требуя отставки министра юстиции Жеральда Дарманена, чья политика "чрезвычайно жесткой реакции" и массовых арестов вызвала резкое осуждение в академической среде.

Профсоюзы и студенческие организации уже заявили, что текущие забастовки – это лишь подготовка к новому витку противостояния. На четверг, 5 ноября, анонсирована следующая общенациональная манифестация. Организаторы ожидают, что на улицы городов снова выйдут сотни тысяч человек, так как основные экономические требования граждан, включая индексацию заработных плат и ограничение тарифов, исполнительной властью выполнены не были.