Белый дом подготовил методичку для выступлений в поддержку Трампа

Белый дом стремится продемонстрировать, что Трамп сделал все от него зависящее, чтобы помочь республиканцам в преддверии выборов, итоги которых для них могут оказаться неутешительными, сообщил портал Axios со ссылкой на документ.

В Белом доме подчеркивают, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс "выложились по полной", проведя за последний месяц более 50 митингов в поддержку республиканцев и "обеспечив им таким образом куда более выгодные позиции".

Конкуренцию с представителями Демократической партии в администрации США называют "противостоянием здравого смысла и коммунизма", поименно перечисляя кандидатов, которых там считают "наиболее экстремистски настроенными".

Промежуточные выборы в Соединённых Штатах проходят 3 ноября. Американцы избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов палаты представителей конгресса. В 36 штатах также пройдут выборы губернаторов. Кроме того, в большинстве штатов пройдут выборы генеральных прокуроров, членов местных законодательных органов и других должностных лиц.

Накануне промежуточных выборов в США Дональд Трамп лично активно вел кампанию в колеблющихся штатах, выступая на публичных митингах. В политической традиции США проводить подобные митинги накануне президентских выборов впервые эта технология применена на выборах в конгресс.

На митингах во Флориде, Айове и других ключевых регионах действующий президент США чаще запугивал электорат последствиями победы демократов, чем расхваливал результаты своей политики. В частности, он предсказывал, что проигрыш его партии приведет к "открытию границ", "разорению семей", конфискации оружия и угрозам для детей.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне промежуточных выборов вел интенсивную агитационную кампанию, выступая в роли главного партийного "трудоголика" и фактически став лицом республиканского предвыборного турне. В своих выступлениях он делал акцент на экономические вопросы, в частности на снижение цены жилья и топлива.