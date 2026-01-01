Экономика Ирана может рухнуть в ближайшие недели или месяцы – глава Минфина США

"Нам просто нужно, чтобы режим (в Иране – «Профиль») пришел в себя", – цитирует Бессента CNBC.
Главные санкционные меры США против Ирана в августе 2026 года
- Массовый черный список. Рестрикции введены в отношении более чем 60 физических и юридических лиц, а также судов по всему миру (включая структуры в Китае, Сингапуре, ОАЭ и Европе). Под удар попали закупочные сети, помогающие Ирану приобретать технологии для ядерных исследований и баллистических ракет, а также теневой флот для контрабанды нефти.
- Удар по финансовому сектору. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о переходе к тактике "еженедельных вторичных санкций" против банков по всему миру, хранящих иранские деньги. В частности, запущен процесс отключения от долларовой системы пяти филиалов египетского государственного Banque Misr в ОАЭ за проведение транзакций в интересах иранских фронт-компаний.
- Расширение вторичных санкций на пять ключевых отраслей. Минфин США расширил коммерческие ограничения, нацелившись на жизненно важные для иранской экономики сферы: цифровые активы (криптовалюта), технологический сектор, торговля золотом, авиация, судоходство и морские перевозки.
- Отмена генеральных лицензий. США официально приостановили действие ранее выданных разрешений, которые позволяли Ирану осуществлять ограниченные финансовые переводы, а также закрыли доступ к американской академической и культурно-спортивной системе (отменены лицензии General License F и G).
- Ультиматум третьим странам. Скотт Бессент официально предупредил партнеров по G20 о введении жестких вторичных санкций против любых иностранных государств и компаний, которые продолжат экономическое сотрудничество с Тегераном.
Как Иран отреагировал на новые санкции США?
- В ответ на американскую операцию "Экономический изгой" Тегеран пообещал принять жесткие меры против любых стран региона (включая расторгнувшие сделки ОАЭ), которые согласятся сотрудничать с Вашингтоном по вопросам рестрикций.
- МИД Ирана публично заклеймил санкции США как "экономический терроризм" и "преступление против человечности", а также официально призвал все государства игнорировать американские требования.
- Министр иностранных дел Аббас Аракчи направил официальное обращение в ООН с требованием осудить односторонние принудительные меры США и оценить их гуманитарный ущерб для населения.
- Иранский президент Масуд Пезешкиан открыто признал в эфире гостелевидения, что из-за блокады портов внешняя торговля исламской республики сократилась на 35%, а жители сталкиваются с серьезным ростом инфляции и бытовыми трудностями.
- Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выпустил письменное заявление, запрещающее чиновникам допускать любые ослабляющие единство высказывания.