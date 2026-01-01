Экономика Ирана может рухнуть в ближайшие недели или месяцы – глава Минфина США

"Нам просто нужно, чтобы режим (в Иране – «Профиль») пришел в себя", – цитирует Бессента CNBC.

Главные санкционные меры США против Ирана в августе 2026 года

Массовый черный список. Рестрикции введены в отношении более чем 60 физических и юридических лиц, а также судов по всему миру (включая структуры в Китае, Сингапуре, ОАЭ и Европе). Под удар попали закупочные сети, помогающие Ирану приобретать технологии для ядерных исследований и баллистических ракет, а также теневой флот для контрабанды нефти.

Удар по финансовому сектору. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о переходе к тактике "еженедельных вторичных санкций" против банков по всему миру, хранящих иранские деньги. В частности, запущен процесс отключения от долларовой системы пяти филиалов египетского государственного Banque Misr в ОАЭ за проведение транзакций в интересах иранских фронт-компаний.

Расширение вторичных санкций на пять ключевых отраслей. Минфин США расширил коммерческие ограничения, нацелившись на жизненно важные для иранской экономики сферы: цифровые активы (криптовалюта), технологический сектор, торговля золотом, авиация, судоходство и морские перевозки.

Отмена генеральных лицензий. США официально приостановили действие ранее выданных разрешений, которые позволяли Ирану осуществлять ограниченные финансовые переводы, а также закрыли доступ к американской академической и культурно-спортивной системе (отменены лицензии General License F и G).

Ультиматум третьим странам. Скотт Бессент официально предупредил партнеров по G20 о введении жестких вторичных санкций против любых иностранных государств и компаний, которые продолжат экономическое сотрудничество с Тегераном.

Как Иран отреагировал на новые санкции США?