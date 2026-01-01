США сильно ударят по Ирану после ночной атаки на американские базы в Иордании – Трамп

Трамп также сказал телеканалу Fox News, что Иран стремится к переговорам, однако выразил сомнение в том, можно ли доверять Тегерану при заключении возможной сделки. Вашингтон продолжит наращивать санкционное давление на Тегеран, добавил хозяин Белого дома.
Новый обмен ударами между США и Ираном
30–31 августа США и Иран впервые за месяц возобновили прямой обмен ударами. Эскалация прервала относительное затишье в боевых действиях, длившееся с конца июля.
Силы Центрального командования США (CENTCOM) атаковали пусковые установки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на острове Ларак в Ормузском проливе. Вашингтон заявил, что уничтожил прямую угрозу – установки, с которых Иран планировал запустить ракеты с морскими минами для блокады пролива. В результате удара погибли иранские военнослужащие.
В ночь на 31 августа КСИР в ответ выпустил баллистические ракеты и дроны по двум американским объектам в Иордании (базы имени короля Хусейна и "Аль-Азрак") и по авиабазе "Аль-Минхад" в Объединенных Арабских Эмиратах. Иорданская ПВО отчиталась о перехвате восьми ракет.
Операция "Экономический изгой": какие санкции вводят США против Ирана
В августе американское министерство финансов объявило о начале масштабной кампании "Экономический изгой", направленной на жесткое экономическое давление и изоляцию Тегерана.
- Вторичные санкции в отношении посредников. Ограничения вводятся против любых зарубежных физических и юридических лиц (включая компании из Китая), которые поддерживают деловые связи с Ираном или помогают ему контрабандой вывозить нефть.
- Финансовая блокада. Минфин США блокирует банковский сектор Ирана с целью отрезать страну от мировой финансовой системы. Глава ведомства Скотт Бессент охарактеризовал эти меры как "финансовое насилие".
- Секторальные ограничения. Под жесткий контроль и новые запреты попадают критически важные для иранской экономики отрасли: цифровые активы и криптовалюта, золото и драгоценные металлы, авиационный сектор, судоходство и логистика, высокие технологии.
- Удар по теневому флоту. В первые же дни операции под рестрикции попали десятки судов и связанных с ними организаций, задействованных в цепочках нелегальных поставок.