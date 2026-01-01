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США сильно ударят по Ирану после ночной атаки на американские базы в Иордании – Трамп

Американская система ПВО перехватила все иранские ракеты, кроме одной, заявил в понедельник, 31 августа 2026 года, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, снаряд решили не сбивать, поскольку ожидалось, что он не поразит значимую цель.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

©Lucas Parker/Shutterstock/Fotodom

Трамп также сказал телеканалу Fox News, что Иран стремится к переговорам, однако выразил сомнение в том, можно ли доверять Тегерану при заключении возможной сделки. Вашингтон продолжит наращивать санкционное давление на Тегеран, добавил хозяин Белого дома.

Новый обмен ударами между США и Ираном

30–31 августа США и Иран впервые за месяц возобновили прямой обмен ударами. Эскалация прервала относительное затишье в боевых действиях, длившееся с конца июля.

Силы Центрального командования США (CENTCOM) атаковали пусковые установки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на острове Ларак в Ормузском проливе. Вашингтон заявил, что уничтожил прямую угрозу – установки, с которых Иран планировал запустить ракеты с морскими минами для блокады пролива. В результате удара погибли иранские военнослужащие.

В ночь на 31 августа КСИР в ответ выпустил баллистические ракеты и дроны по двум американским объектам в Иордании (базы имени короля Хусейна и "Аль-Азрак") и по авиабазе "Аль-Минхад" в Объединенных Арабских Эмиратах. Иорданская ПВО отчиталась о перехвате восьми ракет.

Операция "Экономический изгой": какие санкции вводят США против Ирана

В августе американское министерство финансов объявило о начале масштабной кампании "Экономический изгой", направленной на жесткое экономическое давление и изоляцию Тегерана.

  • Вторичные санкции в отношении посредников. Ограничения вводятся против любых зарубежных физических и юридических лиц (включая компании из Китая), которые поддерживают деловые связи с Ираном или помогают ему контрабандой вывозить нефть.
  • Финансовая блокада. Минфин США блокирует банковский сектор Ирана с целью отрезать страну от мировой финансовой системы. Глава ведомства Скотт Бессент охарактеризовал эти меры как "финансовое насилие".
  • Секторальные ограничения. Под жесткий контроль и новые запреты попадают критически важные для иранской экономики отрасли: цифровые активы и криптовалюта, золото и драгоценные металлы, авиационный сектор, судоходство и логистика, высокие технологии.
  • Удар по теневому флоту. В первые же дни операции под рестрикции попали десятки судов и связанных с ними организаций, задействованных в цепочках нелегальных поставок.

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Метки: Иран США Трамп
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