Иран ударил по американским базам в Иордании и ОАЭ после атаки на Ларак

"Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским военным составляющим на двух иорданских базах в ответ на ранее совершенную атаку США на остров Ларак", – сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.

Кроме того, иранская сторона заявила об атаке беспилотников по американским силам на базе Аль-Минхад в ОАЭ. По информации Press TV, целью стали позиции американских военнослужащих и места размещения вертолетов.

Ранее иранское агентство Fars сообщило о нескольких взрывах на острове Ларак, расположенном в Ормузском проливе. Американский журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя США утверждал, что американские силы могли нанести удар по иранским пусковым установкам на острове.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердили проведение операции против иранских сил. В американском командовании заявили, что целью стали установки КСИР, предназначенные для минирования Ормузского пролива.

По версии США, эти объекты создавали непосредственную угрозу судоходству. В CENTCOM назвали действия американских военных ограниченной и точечной операцией, направленной на защиту коммерческого судоходства и обеспечение свободного движения торговых потоков.

После сообщений об атаке на Ларак Press TV сообщал о запуске Ираном ракет в направлении американских кораблей в Ормузском проливе, а также военных баз США в Западной Азии.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировой торговли энергоресурсами. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые угрозы судоходству в этом районе способны повлиять не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и на мировые энергетические рынки.

Вашингтон ранее неоднократно заявлял о необходимости обеспечить безопасность судоходства через пролив. Тегеран, в свою очередь, рассматривает американское военное присутствие в регионе как угрозу и предупреждает о возможных последствиях действий США.