Премьер Испании заподозрил Россию в миграционном кризисе

"После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции не только для атак на Испанию, но и на Европу. К сожалению, мы пока не располагаем полной информацией о том, что произошло, и продолжаем расследование, но правительство должно опираться на достоверные факты", – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

Кризис обострился в конце июля в автономном городе Сеута на северном побережье Африки, граничащем с Марокко. По данным МВД Испании, около 72 тыс. мигрантов проникли на территорию королевства из Марокко. Власти Сеуты 11 августа сообщали, что в городе остаются около 10 тыс. человек.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что наплыв мигрантов в Сеуту и его последствия являются лишь началом негативного проявления европейской политики мультикультурализма.