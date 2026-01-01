Минобороны Японии запросило рекордный бюджет в $56 млрд на 2027 финансовый год

По данным Bloomberg, предложения Минобороны – лишь стартовая точка для последующих переговоров, в ходе которых кабмин может добавить и другие статьи расходов. В числе приоритетов Минобороны – БПЛА и морские безэкипажные аппараты, интеграция технологий искусственного интеллекта в процессы сбора информации и принятия решений, улучшение рабочих условий для военнослужащих. На закупку 17 дронов MQ-9B должны пойти $1,8 млрд, на гиперзвуковые ракеты – $1,04 млрд. Часть средств планируется потратить на другие дальнобойные ракеты.

Как ожидается, после обсуждений оборонных потребностей японские власти до конца года представят более детальную программу перевооружения.

Как проходит милитаризация Японии при премьере Санаэ Такати

Милитаризация Японии при премьер-министре Санаэ Такаити (вступила в должность осенью 2025 года и укрепила позиции после выборов в феврале 2026-го) приобрела беспрецедентные со времен Второй мировой войны масштабы. Такаити, известная своими консервативными и националистическими взглядами, проводит курс на создание полноценной армии.

Основные направления милитаризации:

расходы на оборону планомерно доводятся до уровня 2% от ВВП (по стандарту НАТО), что делает военный бюджет Японии одним из крупнейших в мире;

правительство Такаити пересмотрело "три принципа передачи оборонной продукции", разрешив продавать и экспортировать летальное оружие за рубеж;

в августе 2026 года Такаити анонсировала масштабную реструктуризацию оборонного ведомства для повышения его боеготовности и интеграции систем управления;

идет активное развертывание ракетных комплексов и ПВО на островах архипелага Рюкю, находящихся в непосредственной близости от Тайваня, в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем;

несмотря на формальное сохранение "исключительно оборонительной политики", Токио активно закупает американские крылатые ракеты Tomahawk и разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие для нанесения контрударов по базам противника.

Реакция стран-соседей на милитаризацию Японии